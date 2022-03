Xavi Hernández no se esconde en la carrera por Haaland: nadie dice al Barça que 'no' si está él

Erling Haaland es uno de los jugadores más deseados del mundo del fútbol. El goleador del Borussia Dortmund tiene contrato con el club alemán, pero eso no quiere decir que no tenga una larga lista de pretendientes. Entre ellos el Barcelona. Y tanto Joan Laporta como Xavi Hernández no descartan ganar la batalla.

En la rueda de prensa previa del Barcelona - Galatasaray de la Europa League, Xavi fue preguntado por su presunto encuentro con Haaland. El entrenador azulgrana jugó al despiste con esta cumbre con el futbolista: "Tú lo confirmas que me vi con Haaland. Yo no lo sabía".

Lo que sí quiso dejar claro el técnico es que el Barça es una de las mejores opciones para cualquier jugador del mundo. De hecho, llegó a afirmar que desde que él es el entrenador culé no hay un solo futbolista que haya rechazado jugar en el Camp Nou. En invierno llegaron Pierre-Emerick Aubameyang, Ferran Torres y Adama Traoré. Antes ya se confirmó el regreso de Dani Alves.

Xavi Hernández, en rueda de prensa EFE

"Siempre es buen momento para venir al Barça, para cualquier futbolista. No hay ningún futbolista que haya dicho que 'no' al Barça desde que estoy aquí", fueron las palabras de Xavi Hernández ante los medios de comunicación. En el Barcelona quieren a Haaland y el entrenador habló sobre la estrategia para convencer a los jugadores que están en su agenda.

"El jugador que queremos fichar, cuando podemos hablar con él, le hablamos del modelo de juego, de los entrenamientos. Si en otro club tocarás 20 balones aquí tocarás 40. El club, la ciudad que es maravillosa, la historia del Barça... Yo intento convencerlos de que venir al Barça es una oportunidad de oro", reveló en rueda de prensa.

Por su parte, Laporta también dijo esta semana que "todos" quieren vestir la camiseta azulgrana: "No puedo decir nada porque sube el precio. Tenemos previsto reforzar todas las líneas. Estamos trabajando. Tomaremos decisiones económicas para optar a temas deportivos. Todos los jugadores quieren venir al Barça, pero dejemos trabajar a los que entienden".

La realidad de Haaland

El internacional noruego está escuchando a los diferentes clubes que podrían ficharle el próximo verano. Entre ellos está el Fútbol Club Barcelona, de ahí esa cumbre con Xavi Hernández. Sin embargo, él antepone otros dos equipos como destinos. Y estos son el Real Madrid, aunque fiche Kylian Mbappé por la entidad blanca, y el Manchester City de Pep Guardiola.

