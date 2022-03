Lopetegui: "¿Futuro? ¿No ves que estoy aquí? He dicho mil veces que ojalá me quede muchos años"

Este jueves 10 de marzo, el Sevilla recibe al West Ham en el Sánchez Pizjuán. El conjunto hispalense quiere seguir avanzando hacia la final de la Europa League y, para ello, debe superar esta eliminatoria de octavos de final. En la previa del encuentro, Julen Lopetegui y Nemanja Gudelj analizaron el partido.

Ilusionados con la Europa League

"El equipo se encuentra ilusionado y motivado. Se trata de una eliminatoria muy compleja con el mejor equipo del otro bombo, que está luchando por estar entre los cuatro primeros en la Premier. Conocemos la capacidad económica y el nivel de jugadores. Ellos tienen un entrenador con mucha experiencia. El rival es complejo y la eliminatoria es muy dura".

Ambiente en el Sánchez Pizjuán

"El ambiente y el aliento del público va a ser muy importante y lo vamos a necesitar, por nuestra situación y por el nivel del rival. No tengo dudas de que por muchos ingleses que vengan, nuestra afición nos va a transmitir la energía que vamos a necesitar". Julen Lopetegui, en un partido del Sevilla de la temporada 2021/2022 AFP7 / Europa Press

Ausencias

"La convocatoria la daremos ahora, pero tenemos demasiadas bajas. Muchísimas. No las voy a enumerar ahora. Lo importante no es lo que se quedan en casa si no los que entran. Máxima confianza en ellos y tratando de generar el ser un gran equipo mañana a pesar de las dificultades. El equipo sigue compitiendo en dos frentes y dentro de la complejidad estamos compitiendo bien".

Martial

"Lo normal es que esté en la convocatoria y veremos mañana si nos puede ayudar".

Futuro

"¿No ves que estoy aquí? Ojalá me quede aquí muchos años. No lo he dicho una vez, sino mil veces".

Partido histórico para el West Ham

"Es cierto que para el West Ham es una competición muy importante pero para nosotros también. Nos podrán igualar en ilusión, no superar".

Nemanja Gudelj

Lesiones

"Es un momento difícil por las lesiones. Este equipo ha enseñado en muchas ocasiones que en los momentos más difíciles siempre damos la cara. Donde no llega el equipo llego yo, y donde no llego yo llega el equipo, como dice el míster. Estamos preparados y listos para el partido de mañana".

Sobre el rival

"Tienen jugadores muy físicos, deberemos estar muy concentrados para poder ganar el partido. Es un equipo muy fuerte en una de las mejores ligas del mundo. El West Ham está haciendo una temporada muy buena. Será un partido muy difícil. Deberemos estar muy vivos para poder ganarles".

El sueño de la Europa League

"Estamos concentrados para el partido de mañana y lo vemos como un partido único. Cuando toque la vuelta ya pensaremos en cómo debemos encarar ese partido. Ojalá vengan más títulos de Europa League, estamos luchando para eso".

