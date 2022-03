Conor McGregor ya sabe cómo ser de nuevo campeón de la UFC

La Ultimate Fighting Championship (UFC) se quedó un poco huérfana con la retirada de Khabib Nurmagomédov el pasado año 2020. Nuevos talentos continúan saliendo, pero si hay un nombre que sigue acaparando la mayor parte de los focos, ese es Conor McGregor.

El luchador irlandés es uno de los veteranos y, por el momento, solo tiene firmadas dos peleas más por contrato con la UFC. Por ahora, todo apunta a que quiere renovar, pero antes espera un guiño de la compañía. Este no es otro que dejarle luchar por el cinturón del ligero en su reaparición.

'The Notorius' se lesionó el pasado verano en el cierre de su particular trilogía contra Dustin Poirier. Desde entonces lleva alejado del octágono. A este quiere volver en abril, aunque eso sí, para abrir otra etapa en su rehabilitación. Ya en julio, espera tener una oportunidad para volver a reinar en la jaula. McGregor ya mete miedo: "Exijo el respeto que me merezco".

Regreso a lo grande

McGregor no es amigo de la discreción. Más bien, el de Dublín se caracteriza por la ostentación en las redes sociales. Tiene una personalidad diferente, única, y por eso todo lo que toca tal vez se acaba convirtiendo en oro. Y es que pese a que no gana desde 2020, son grandes nombres los que quieren enfrentarse a él.

Pelear ante Conor McGregor supone estar en boca de todo el mundo durante semanas. Tanto antes del combate como después de él. Sea cual sea el resultado. Sobre todo si se consigue ganar al mítico 'The Notorius'. Ante tal expectación, el luchador sabe que tiene la sartén por el mango. Por este motivo, ya dice a los cuatro vientos que quiere pelear por el cinturón de campeón.

Conor McGregor, luchador irlandés de la UFC. Foto: Instagram (@thenotoriousmma)

"Me gustaría un título, un título, sentiría un cinturón. Veremos también que sucede con el peso, yo me siento bien, pero vamos día a día", ha confesado en Mirror Fighting. "Me van a tener que respetar. Yo podría abofetear a todos a finales de abril. Mi primer combate podría ser una pelea de campeonato", ha agregado el irlandés.

El plan McGregor

El primer paso para pelear por el título de campeón es dar un nuevo paso en su recuperación en el mes de abril. Entre ese mismo mes, además de mayo y junio, continuará con las sesiones de entrenamiento enfocadas en las peleas y ya... en junio espera poder volver a la jaula al fin.

El pasado viernes, se le pudo ver en el evento Bellator 275 en el 3Arena de Dublín. No es que traicionase a Dana White o la empresa estrella de las artes marciales mixtas (MMA), sino que fue a apoyar a Lee Hammond y Sinead Kavanagh en la velada de la segunda compañía más importante en la actualidad. Y allí se le vio caminando sin problemas, sin ayuda.

Conor McGregor, tras lesionarse tibia y peroné en la UFC 264 Reuters

La cuenta atrás ha comenzado. Son muchos los que quieren volver a ver a Conor McGregor en el octágono de la UFC. Y es que la última derrota frente a Dustin Poirier dejó un mal sabor de boca a todos los amantes de las MMA. Primero porque fue por lesión. Segundo porque muchos creyeron que el combate debió haber sido considerado nulo al fracturarse la pierna frente a 'The Diamond'.

Así las cosas, McGregor apunta al séptimo mes del año: "Julio parece estar bien para mí, no puedo decir que sea demasiado pronto, pero si estoy entrenando abril, mayo, junio, julio... Mi primer combate podría ser una pelea titular. Ya es hora de que este juego me muestre respeto… La gente me va a dar el respeto que merezco".

"Tengo que tomarlo día a día. Me gustaría volver en la Semana Internacional de la Lucha. Físicamente, me siento fuerte, me siento enérgico. Siempre estoy ansioso por pelear, así que lo tomaré día a día y sucederá", ha asegurado en SecondsOut. Dana White tiene trabajo por delante.

