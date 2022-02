Conor McGregor y la debilidad por el alcohol: dejar de beber para volver a ser campeón de UFC

Conor McGregor se prepara para su regreso a la jaula. Pero un detalle había preocupado a sus seguidores. Es habitual que en los últimos tiempos, sus publicaciones vayan acompañadas de una copa o una pinta. Por este motivo, el irlandés ha prometido que dirá adiós al alcohol en su objetivo de volver a ser campeón de la Ultimate Fighting Championship (UFC).

A través de su perfil de Instagram, 'The Notorius' mandó un mensaje a sus seguidores por esos comentarios sobre su afición a la bebida: "Para mis fanáticos de la lucha, quiero decir que sé que me estoy divirtiendo con mi líquido, pero muy pronto estaré sumergiéndome nuevamente en un entrenamiento completo con total abstención de mis maravillosas creaciones de Spirit y Ale. Solo 5 minutos más, mamá".

Este post llegó después de que algunos de sus seguidores le dejasen los siguientes mensajes en su perfil: "Demasiadas fiestas, drogas y alcohol", "está bebiendo todos los días, ¿cómo se está preparando para su regreso?" o "deja de beber y vuelve a entrenar como un campeón". De hecho, le piden que deje "todo esto" y que entrene "bien duro" para volver a pelear: "Sería refrescante verle ser otra vez el GOAT".

'The Notorius' promete alejarse del alcohol y de las fiestas. Todo para el gran objetivo: volver a reinar en la UFC. Desde caer lesionado frente a Dustin Poirier, el irlandés no ha vuelto al octágono. El luchador se fracturó la pierna y los médicos dieron el combate por perdido a Conor McGregor, algo que no le sentó nada bien. Por este motivo, pidió una nueva pelea frente a 'The Diamond'.

Regreso a la actividad

Dana White ya ha revelado cuándo se espera el regreso del de Dublín. "Está haciendo todo lo correcto para recuperarse de la lesión de su pierna. Espero que pueda regresar este verano", ha desvelado el presidente de la UFC en declaraciones para TMZ Sports. Será entonces en los eventos que tengan lugar en este verano de 2022 cuando Conor McGregor volverá a la jaula.

De momento, le restan dos contratos para que finalice su vinculación con la UFC. Habrá que ver después si él quiere seguir ligado a la compañía estrella de las artes marciales mixtas (MMA) o no. Y también tendrá que decir mucho Dana White. Por el momento, parece que las dos partes están encantadas. Sobre todo porque ningún otro luchador tiene el impacto mediático, y de pinchazos de PPV, que el irlandés.

Para estas dos peleas, rivales no le van a faltar. Él quiere un combate-vendetta contra Dustin Poirier. Pero en el horizonte aparecen otros nombres como Michael Chandler, Max Holloway o Justin Gaethje. Incluso se ha llegado a especular con la posibilidad de un enfrentamiento frente a Charles Oliveira, el actual campeón del peso ligero de la UFC.

Pelear por el cinturón de campeón en su pelea de regreso podría molestar al resto de luchadores que aspiran al título. Pero quién sabe si después de ganar ese primer combate en verano, le llegará la oportunidad de volver a ser el aspirante. 'The Notorius' ya sabe lo que se siente al ser el número uno del ranking. Y es una sensación que quiere volver a recrear.

Para lograrlo, se está preparando a conciencia. Pese a verle de fiesta o bebiendo, también se le ha visto durante estos últimos meses convertir de manera drástica su físico. Mucho más músculo y varios kilos más que en épocas pasadas para reforzar su estado después de pasar por quirófano. Aunque para volver al octágono en la categoría del peso ligero, deberá bajar de peso.

