El éxito de los Mundiales eSports de ciclismo: del sueño de un contrato al gran ejemplo de igualdad

El mundo de los eSports sigue creciendo a pasos agigantados. De hecho, cada vez está más cerca de igualar en su concepción a los deportes que conocemos tradicionalmente. Este fin de semana se ha podido vivir un nuevo ejemplo de ese avance con la celebración de los campeonatos del mundo de ciclismo, pero en versión digital.

Este fenómeno que son los deportes electrónicos no para de derribar muros y de ser seguidos cada vez por más gente y de tener participantes de prestigio. Por eso, no es extraño que su entrada en competiciones más grandes como pueden ser unos Juegos Olímpicos cada vez estén más cerca. En el caso particular del ciclismo, los Mundiales celebrado este mismo fin de semana han supuesto un éxito considerable en muchos aspectos.

Esta ha sido de la segunda edición de este tipo de campeonatos y, tal y como afirman los miembros del propio pelotón más involucrados, todo apunta a que se seguirán celebrando durante mucho tiempo. La realidad es que han llegado para quedarse. De hecho, aunque puedan parecer competiciones que no son oficiales o que no tienen la seriedad de eso que llamamos 'carreras de verdad', están organizadas por los estamentos más importantes.

En caso de los Mundiales, la carrera tanto femenina como masculina ha sido organizada por la UCI, la Unión Ciclista Internacional que rige las pruebas del pelotón mundial en la que participan los Pogacar, Roglic, Evenepoel y compañía. Además, los diferentes equipos que participan, en este caso selecciones, han sido organizadas por los entrenadores nacionales. En el caso de España, la elección ha sido hecha por Pascual Momparler en el caso de los hombres y por Gemma Pascual en el de las mujeres.

Pascual Momparler, seleccionador nacional de ciclismo RFEC

Una carrera en crecimiento

La prueba, tanto en categoría masculina como en categoría femenina, ha tenido un éxito notable. En hombres, el australiano Jay Vine se coronó campeón en una emocionante prueba que se decidió en los metros finales y por un margen muy ajustado. El sistema electrónico permite establecer el tiempo exacto de cada participante y el Top10 estuvo dentro de solo ocho segundos. Una igualdad máxima demuestra la enorme preparación que han tenido todos los participantes.

Por su parte, la prueba de féminas coronó a la neerlandesa Loes Adegeest, que ganó por un margen ligeramente superior, pero dentro también de una igualdad máxima. En este caso, las diez primeras participantes han estado en solo 17 segundos. La propia corredora se mostraba visiblemente emocionada nada más llevarse la contienda: "Es un poco irreal. Soñé con esta carrera y esto es mejor que un sueño hecho realidad. Sabía que tenía que reservarme para la última parte. Fue difícil aguantar detrás de Ashleigh Moolman Paiso, pero al final tuve las mejores piernas".

Una muestra de felicidad que da buena prueba de lo importante que se han convertido estas pruebas para todos sus participantes. La carrera se ha realizado a través de la plataforma Zwift, la más importante en este tipo de conexiones, mientras cada participante completaba la prueba a través de un rodillo. El territorio elegido, de manera virtual, ha sido Nueva York. Concretamente, el circuito Knickerbocker. En las dos pruebas, la ascensión final terminó siendo clave en el devenir de la prueba.

El hecho de que sea la UCI la organizadora dota a la prueba de un mayor prestigio y de una mayor seriedad. De hecho, está considerada como una carrera oficial. Eso implica también que las federaciones de cada país sean también responsables de las pruebas. Pascual Momparler, seleccionador nacional, convocó para esta prueba a Antonio Soto, Joel Nicolau y Mario Aparicio. Por su parte, Gemma Pascual seleccionó a Mireia Benito, Isabel Martín y Ania Horcajada. Ciclistas profesionales para luchar por el triunfo.

Para el propio Pascual Momparler, estas pruebas van a ir creciendo en el tiempo y serán una buena manera de encontrar nuevos talentos ocultos en el pelotón mundial. Por eso, hace unos días auguraba en el pódcast El Rodilo que no tardando mucho, los corredores que brillen en este tipo de pruebas se ganarán un contrario profesional de primer nivel. Un hecho indudable de que están completamente al alza y de que son un éxito.

Un momento de la carrera masculina de los campeonatos del mundo de ciclismo eSports Zwift

Un gran ejemplo social

Además de haberse convertido en un éxito en lo deportivo que promete seguir ampliándose con el paso de los años después de haber surgido en plena pandemia, también han sido un éxito en lo social. A pesar de celebrarse en un momento complicado, con la temporada recién arrancada, han gozado de una importante participación.

En total han sido unos 180 ciclistas los que han tomado la salida en la prueba masculina y en la femenina. Dos carreras que han ido de la mano y que tienen el objetivo de crecer de manera conjunta y simultánea demostrando a la perfección lo que es el concepto de la igualdad. Hombres y mujeres han compartido el mismo recorrido. Un circuito por las calles de Nueva York denominado Knickerbocker que constaba de 55 kilómetros y que rozaba los 1.000 metros de desnivel. Sin distinción entre sexos y apostando por el espectáculo.

Además, los dos concluían en una construcción futurista y artificial que se elevaba sobre Central Park con un 1,4 kilómetros de subida al 6,1% de pendiente media y con picos que rozaban el 17%. Pero no solo han compartido recorrido, si no que también han compartido repercursión mediática al estar en emisión la misma cantidad de tiempo e incluso han tenido los mismos premios. Esto supone un cambio radical con el ciclismo tradicional, que suele tener una cobertura televisiva mucho mayor en las carreras masculinas y que además, reparte premios mucho mayores a hombres que a mujeres.

Parece que en los eSports, al menos en el ciclismo, este problema ha podido atajarse de raíz y ya no supone un inconveniente para su crecimiento. Además, el compromiso social de este tipo de plataformas es enorme tal y como se ha podido comprobar en las últimas horas al llevarse a cabo carreras en homenaje y en apoyo al pueblo ucraniano, que está sufriendo las penurias de la guerra, y también en favor de los refugiados que han conseguido escapar del horror. Así es como crece esta nueva modalidad del ciclismo que cada vez tiene más repercusión.

