Safiya Alsayegh, la primera ciclista de los Emiratos: una pionera que corre con hiyab y un buzo

El ciclismo femenino sigue creciendo en notoriedad y eso supone que también haya mujeres que rompan barreras en sus países. Esa es Safiya Alsayegh. La joven de 20 años se convertirá en la primera corredora de los Emiratos Árabes Unidos en competir en el Women's WorldTour esta temporada. El equipo del país, el UAE, se unió al Alé BTC Ljubljana y le ha dado la oportunidad a esta ciclista que quiere ser una pionera en su nación corriendo con el hiyab y un buzo que no muestra nada de su cuerpo.

Es su primer contrato profesional después de competir previamente para el equipo nacional y el Equipo de Ciclismo de la Policía de Dubái. Se une a su compatriota emiratí Yousif Mirza, que corre para el UAE - Team Emirates y también es pionero en este deporte en el país. En un deporte que todavía está muy dominado por participantes occidentales blancos, Alsayegh será un centro de atención inusual en el pelotón durante la temporada que ya está en marcha.

Además de ser la primera mujer de su país en obtener un contrato ciclista profesional, Alsayegh será la única miembro del pelotón World Tour que competirá con hiyab. "Estoy aquí para alentar a más niñas, especialmente árabes y musulmanas, a andar en bicicleta y unirse al nivel profesional también y esforzarse por alcanzarlo. Aspiro a que el mundo sepa más sobre mi religión y mi cultura y tal vez haga que sepan sobre eso", explicaba al portal VeloNews.

Alsayegh, que es la campeona nacional de carreras en ruta y contrarreloj, hizo su debut en el equipo en la carrera femenina de élite de Al Salam esta semana y continuará compitiendo en los campeonatos asiáticos de ciclismo el próximo mes. Continuará compitiendo en Asia durante los primeros meses de la temporada antes de dirigirse a Europa para unirse al resto de sus nuevas compañeras de equipo. El sueño está claro: correr el Tour de Francia femenino.

La presión de su padre

En su adolescencia, comenzó a andar en bicicleta de montaña con su padre, pero se inspiró para andar en la carretera con el equipo nacional después de ver a un amigo con el equipo. En ese momento, no había clubes de ciclismo a los que pudiera unirse, por lo que el equipo nacional era la única forma en que podía competir. Su padre se mostró reacio al principio, ya que había renunciado a su educación antes de tiempo para seguir una carrera en el fútbol y no quería que su hija hiciera lo mismo. Fue solo cuando ella demostró que podía manejar ambas cosas que él cedió.

"En ese momento, yo tenía 14 años y me iba bien con mis estudios, era una estudiante A+, así que él realmente no quería que mi rendimiento pudiera caer. Pero prometí tratar de equilibrar mis notas si iba a empezar a andar en bicicleta. Al finalizar el primer semestre, mientras andaba en bicicleta con la selección nacional, mis calificaciones aumentaron aún más, por lo que estaba muy feliz de ver que no hay nada de malo en hacer deporte y estudiar", explica en la entrevista citada.

Además de aprender a ser una ciclista profesional, Alsayegh está tratando de equilibrar su carga de entrenamiento con sus estudios. Actualmente está estudiando diseño gráfico, una carrera a la que le gustaría dedicarse cuando ya no esté compitiendo. Las preocupaciones por descuidar la atención sobre su carrera académica y encontrar el equilibrio con el profesionalismo significaron que Safiya casi rechazó la oportunidad de competir con el UAE. Sin embargo, el equipo insistió y se dio cuenta de que era una oportunidad demasiado buena para perderla.

Un hiyab en el pelotón

A los 20 años, Alsayegh todavía está encontrando su camino como ciclista y aún no conoce el alcance de sus capacidades. Con el paso al nivel profesional, espera descubrir el tipo de corredora que es. "Me gusta hacer un poco de ciclismo en pista. Veo que estoy más desarrollada en la resistencia que en los esprints. Pero haré todo lo posible para innovar ambos cuestiones para, con suerte, ser una ciclista todoterreno en el futuro".

El hecho de verla con el hiyab causaba impresión en su primer viaje de entrenamiento a España. "Estoy seguro de que la gente lo encuentra bastante sorprendente e inusual. Incluso en el campamento del equipo, estábamos en un hotel y los equipos profesionales se alojaban allí. Sentí que era una persona bastante inusual debido a las miradas que recibía", concretaba en VeloNews. Este año habrá un velo en algunas carreras de la temporada.

