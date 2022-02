La locura de Chris Froome que enciende las redes sociales: se graba bajando un puerto con una mano

Mientras Egan Bernal se recupera de sus graves lesiones provocadas por una fuerte caída durante un entrenamiento, Chris Froome ha encendido por completo las redes. El corredor del equipo Israel Start-Up Nation, que en otro tiempo fue coronado como rey del ciclismo, ha recibido la ira de sus críticos tras la publicación de un polémico vídeo.

El cuadruple ganador del Tour de Francia estaba realizando un entrenamiento para preparar el inicio de la temporada cuando decidió filmar algunas de sus maniobras. Sin embargo, no eligió un buen momento. El gran escalador británico escogió una peligrosa bajada de un puerto para ponerse a grabar la carretera.

El propio hecho de grabar la bajada le obligaba a llevar una mano en lo que parece ser su teléfono móvil, o en su defecto una pequeña cámara, y no agarrar el manillar de la bicicleta. Además, en la sombra proyectada por el corredor en la carretera se puede comprobar como su silueta describe perfectamente este acto.

Froome descendía a toda velocidad trazando curvas peligrosas y poniendo en riesgo su integridad física, lo que le ha reportado muchas críticas. El vídeo subido por el propio corredor a sus redes sociales ha generado un montón de ataques y comentarios ofensivos hacia el ganador de siete grandes vueltas.

Chris Froome a toda velocidad pic.twitter.com/ylZZyGsfFy — Tribuna Ciclista #biciescapapodcast (@tribunaciclista) February 7, 2022

Es una evidencia que esta conducta pone en más riesgo y en más peligro su cuerpo, ya que aumenta las posibilidades de sufrir una caída. Dada la velocidad del descenso, de haberse producido dicho accidente podría haber sido de consecuencias muy importantes. Además, al ser un simple entrenamiento y no una carrera, la carretera por la que desciende Froome no está cortada al tráfico y por lo tanto se cruza con algunos coches. Todavía mayor riesgo.

Insultos y críticas a Froome

Por todo ello, muchos aficionados han censurado el acto de todo un campeón como Froome en plena catarsis por la dura caída sufrida hace unos días por su excompañero Egan Bernal. El ciclista colombiano sufrió un gravísimo accidente mientras entrenaba en Colombia al chocar con un autobús y fracturarse más de 20 huesos que le han obligado a pasar varias veces por el quirófano. Sus piernas, sus costillas y su columna vertebral han quedado seriamente dañadas.

Los más críticos con el campeón británico han relacionado ambos hechos asegurando que luego pasan este tipo de desgracias por culpa de estas imprudencias. "Confirmado: Froome es retrasado mental", decía un aficionado tras ver la secuencia. "El video de Chris Froome grabando el descenso a una mano con tráfico abierto. 36 años tiene este anormal". Esto comentaba otro usuario.

Froome sufriendo durante el Tour de Romandia 2021 EFE

Los ataques no han parado de producirse en las últimas horas contra un corredor que se encuentra lejos de su excelso nivel precisamente por una grave caída sufrida en un reconocimiento de una etapa contrarreloj del Dauphiné. Una situación similar a la de Bernal y que terminó arruinando la carrera de uno de los mejores de la historia.

Ahora, las redes estallan contra su figura después de su cuestionable conducta: "El vídeo de Froome grabando un descenso con celular en mano, me muestra el poco aprecio que tienen algunos ciclistas profesionales por su integridad física... después pasa lo que pasa". Otro usuario comentaba también lo siguiente: "Video de Froome en su Instagram bajando a una mano y grabando con la otra. Lo sube poniendo 'no lo intentes en casa'. Yo lo de esta gente no lo comprendo, llamadme raro, tonto o lo que queráis. Luego vienen las caídas que terminan con carreras deportivas... poco pasa".

[Más información: Así es Francesca Mannori, la primera mujer al frente del Tour de Francia en toda la historia]

Sigue los temas que te interesan