El desgarrador testimonio de Egan Bernal: "He tenido un 95% de probabilidades de quedar parapléjico"

Egan Bernal ha visto de cerca a la muerte y ha conseguido esquivar un fatal desenlace. El ciclista del Team INEOS estaba entrenando en su Colombia natal cuando sufrió un gravísimo accidente. Perdió el control de su bicicleta hasta chocar a gran velocidad con la parte trasera de un autobús.

Un golpe terrible que le dejó tirado en el suelo, sin poder reaccionar ni moverse y ante el que muchos temieron lo peor. Las primeras informaciones que llegaban después de la fortísima caída eran positivas, pero el parte de lesiones se agravaría solo horas más tarde. Una vez trasladado a un centro hospitalario se reconocía que había sufrido múltiples fracturas.

Desde el fémur hasta la rótula pasando por varias costillas e incluso teniendo varias vértebras afectadas. Un accidente que el provocó también la perforación de un pulmón, tener que pasar dos veces por quirófano y llevar varios días casi sin poder moverse en la UCI a la espera de volverse a someter a más operaciones para poder corregir todas sus lesiones.

Sin embargo, el ciclista colombiano ha sacado fuerzas de flaqueza para, lo primero, enfrentarse a lo duro que ha sido su destino. Ha estado a punto de perder la vida y así lo comunica el propio Bernal. De soñar con ganar su segundo Tour de Francia a ver cómo su vida podría haber terminado en ese fatal día de entreno.

El segundo punto de crudeza lo ha tenido cuando los médicos le han confesado lo cerca que ha estado, ya no de no poder montar en bicicleta, sino de no poder caminar nunca más. El golpe que le ha afectado varias vértebras de su columna torácica ha estado muy cerca de dejarle parapléjico. Una tragedia que podría haber sido irreversible para él.

El mensaje de Egan

Al menos ahora puede soñar con intentar recuperar la normalidad en su vida a pesar de que todavía le queda una larguísima recuperación por delante. Para lo que sin duda es pronto es para pensar en la bicicleta a cualquier nivel. Bernal ha roto su silencio y ha querido mandar un mensaje a todos sus aficionados para darles las gracias por todo el apoyo y el cariño que le están mostrando en estos duros momentos.

"Después de haber tenido un 95 % de probabilidad de haber quedado parapléjico y casi perder la vida haciendo lo que más me gusta hacer. Hoy quiero agradecer a Dios, a la Clinica Universidad de La Sábana, a todos sus especialistas por hacer lo imposible, a mi familia, Mafe Motas, amigos y a todos ustedes por sus deseos. Sigo en la UCI a espera de más cirugías, pero confiando en Dios todo va a salir bien".

Un mensaje tan duro como sincero de un Egan Bernal visiblemente afectado, no solo por el terrible dolor físico que ha sufrido, sino también por ver cómo se arruina una temporada que iba a ser ilusionante para él y cómo su carrera ahora pende de un hilo más que nunca.

