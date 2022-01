Kobe Bryant y su hija Gianna no tendrán su homenaje: sin estatua en el lugar del trágico accidente

El pasado miércoles 26 de enero se cumplieron dos años del trágico accidente de helicóptero que le costó la vida a Kobe Bryant, a su hija Gianna y a otras siete personas. Una desenlace fatal de lo que parecía ser un viaje casi rutinario para acudir a un partido de baloncesto del equipo en el que militaba la pequeña aprendiz de la 'Mamba'.

Este horrible incidente se produjo en la ciudad de Calabasas, la cual ha pasado a formar parte de la historia más negra del baloncesto mundial. Aquel punto donde se produjo la caída del helicóptero ha terminado siendo el motivo de las lágrimas de muchos aficionados que tenían a Kobe como un auténtico símbolo. Uno de esos hinchas que no han podido olvidar la tragedia es Dan Medina.

Dan es un escultor que idolatraba a la estrella de Los Ángeles Lakers y que ahora ha querido rendir su particular homenaje creando una estatua de Kobe junto a la pequeña Gianna. En el segundo aniversario de sus muertes, decidió llevarla hasta el punto donde el helicóptero impactó violentamente contra el suelo. Un gesto que muchos aficionados han acogido de manera inmejorable, pero que ha dado paso al inicio de un profundo debate.

Dan Medina junto a su estatua de Kobe Bryant y su hija Gianna Reuters

Multitud de seguidores han pedido que se cree una estatua a tamaño real para homenajear a la leyenda del baloncesto fallecida en aquel 26 de enero del 2020. Algo que por otra parte no está previsto que ocurra, ya que el homenaje que Dan ha querido hacerle a Kobe y a su hija Gianna será temporal y no definitivo.

Así lo transmite una información relevada por el portal TMZ quien ha hablado con varios funcionarios de la ciudad de Calabasas, los cuales han reconocido que a ellos no les consta que haya en marcha un proyecto para situar una estatua allí de manera permanente. "No hay ningún plan para cualquier tipo de monumento en el lugar del accidente", transmitía una de las fuentes consultadas.

Además, uno de los portavoces de la Autoridad de Conservación de Recreación de las Montañas y que supervisa el sitio del trágico accidente, agregó que no habrá "ningún monumento permanente en el sitio". Matizan que esto no quiere decir que no pueda ser algo que se vayan a plantear en el futuro, pero sí aseguran que no está prevista su creación con carácter inmediato a pesar de la iniciativa de Dan Medina.

Aficionados acuden a ver la estatua en homenaje a Kobe Bryant y su hija Gianna Reuters

El ofrecimiento de Dan

El escultor situó en el lugar del accidente su propia estatua, creada a un tamaño relativamente pequeño, lo que ha provocado que muchos fans acudan hasta el lugar a modo de peregrinación. La buena acogida de su iniciativa le ha llevado a afirmar sin reparos que está dispuesto a donar una estatua a tamaño real para homenajear al campeón de los Lakers. No obstante, esta propuesta ha sido rechazada.

A pesar de esta mala decisión tomada por las autoridades de Calabasas, Medina aseguró que su idea es acudir cada año hasta el lugar de los hechos para llevar su propia estatua. Es un homenaje por todo lo que Kobe Bryant le dio y le hizo sentir en vida gracias a su carrera en el baloncesto profesional y en la NBA.

