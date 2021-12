Vanessa Bryant y su batalla legal contra el sheriff de Los Angeles: guerra por la memoria de Kobe y Gianna

La muerte de Kobe Bryant sigue sin cerrarse a nivel judicial. El mítico jugador de baloncesto zarandeó al mundo del deporte con su fallecimiento en 2020. Una noticia que heló a todos los aficionados y que cambió por completo la vida de Vanessa, su esposa, y sus tres hijas. Gianna, que iba con él en el momento del accidente, también perdió la vida. Han pasado casi dos años desde la tragedia y su viuda continúa peleando en los juzgados para honrar su memoria. La batalla con el sheriff del condado, Alex Villanueva, es uno de los últimos episodios que quedan por cerrar.

Vanessa Bryant, lejos de dejar en el olvido el accidente, ha intentado aclarar todos y cada uno de los detalles que le arrebataron parte de su vida. Desde los posibles errores que sufrió el helicoptero hasta las negligencias que algunas de las autoridades pudieron cometer. Es aquí donde surge la gran guerra contra Villanueva, pues desde la familia de Bryant se acusa a bomberos y policía de haber fotografiado (y compartido) el estado de los cuerpos de los fallecidos tras el accidente. Unos hechos que se están investigando y que pueden acabar en una inmenización millonaria.

De hecho, el conflicto entre Vanessa Bryant y Villanueva ha tenido una primera resolución. La esposa de Kobe inició un proceso propio, pero el resto de familiares de las otras víctimas se unieron para que se concretara lo sucedido. Y, lejos de perder, lograron pactar una indemnización millonaria que probablemente pueda repetirse con Vanessa. En el caso del resto de afectados, se acordaron 1,25 millones de euros para cada una de las familias de los fallecidos. En total 2,5 millones repartidos entre los Mauser y los Altobelli.

Vanessa Bryant, que optó por iniciar un proceso paralelo, apunta a que también saldrá vencedora. Sin embargo, el proceso no está siendo nada sencillo. Todo parte del momento del accidente, donde las autoridades tomaron fotografías de la escena al margen de la ley. Es al menos lo que denuncian las familias y que, por el momento, se ha saldado con ese pago por parte del condado de Los Angeles de 2,5 millones de dólares. A pesar de que el sheriff Villanueva prometió a Vanessa Bryant que no se tomarían imágenes, el 'acuerdo' no se cumplió.

La situación no apunta a ser muy satisfactoria para Villanueva ni para el condado, que tiene todas las de perder en la batalla judicial con Vanessa Bryant. Medios como MSNBC, de hecho, aseguran que la mala prensa del sheriff Alex Villanueva no ayuda en absoluto. "Van a perder y saben que van a perder. Por eso están siendo tan agresivos", han llegado a indicar expertos en la materia al medio estadounidense.

Esa agresividad se refiere a diferentes presiones denunciadas por Vanessa Bryant. Por ejemplo, la viuda de Kobe ha tenido que afrontar las dudas que se han vertido sobre su estado psicológico. "Los demandantes se niegan a someterse a exámenes médicos independientes. El Condado presenta esta moción para obligar a los demandantes a hacer estas pruebas, que son necesarias para evaluar la existencia, el alcance y la naturaleza de las presuntas lesiones emocionales", llegaron a reclamar desde el condado.

Villanueva, señalado

La explicación a esta actitud no es otra que desmentir que Vanessa Bryant se viera afectada por la distribución de las imágenes. Principalmente porque niegan que eso ocurriera a pesar del acuerdo alcanzado con las otras dos familias afectadas. "No pueden estar sufriendo angustia por las fotos del lugar del accidente que nunca han visto y que nunca se difundieron públicamente. Los demandantes buscan decenas de millones de dólares para compensarlos por sus supuestas lesiones mentales y emocionales", recalcaron.

La estrategia, como aseguran los expertos que cita MSNBC, no apunta a salir de la mejor manera. Y menos si se cuenta con que Alex Villanueva ya ha estado involucrado en algunas polémicas. De hecho, en el famoso accidente del golfista Tiger Woods también se criticó su actitud. Según recoge el medio estadounidense, destaca por "su repetida negativa a hacer cumplir los mandatos del coronavirus y las acusaciones de tiroteos fatales, fuerza excesiva, bandas adjuntas, represalias y otras faltas de conducta".

Vanessa Bryant irá hasta el final. El condado de Los Angeles trabaja para demostrar que los daños psicológicos que denuncia la mujer del jugador se produjeron por el accidente y no por la distribución de las imágenes. Si no hay acuerdo, serán los tribunales los que decidan.

