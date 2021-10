El Condado de Los Ángeles quiere someter a un examen psiquiátrico a la viuda de Kobe Bryant

El 26 de enero de 2020 quedará siempre en la memoria de todos por el fallecimiento de Kobe Bryant en un trágico accidente de helicóptero junto a su hija Gigi y otras seis personas. Entonces se conoció que algunos agentes habían tomado fotografías del siniestro en el que murieron el exjugador, su hija y otras seis personas. Algo que ellos hicieron sin permiso y para usarlas, presuntamente, en beneficio propio.

Ante esta situación, Vanessa Bryant decidió demandar al Condado de Los Ángeles (Estados Unidos). La viuda del mítico jugador de la NBA quiere hacer justicia y para ello no solo se ha personado contra el Condado de Los Ángeles, sino también contra el Departamento del Sheriff o contra la compañía dueña del helicóptero en el que murieron tanto su marido como su hija Gianna Maria en Calabasas.

Pues bien, ahora se abre un nuevo capítulo de esta historia al conocerse que el Condado de Los Ángeles ha realizado una solicitud para que Vanessa Bryant se someta a un examen psiquiátrico. Con este movimiento de contraataque, la defensa del Condado quiere demostrar que la viuda del mito de Los Angeles Lakers sufre una depresión por la pérdida de sus seres queridos y no por las fotos que se filtraron.

Kobe Bryant y su mujer, en la gala EIF's Women's Cancer. Gtres

"Los demandantes se niegan a someterse a exámenes médicos independientes. El Condado presenta esta moción para obligar a los demandantes a hacer estas pruebas, que son necesarias para evaluar la existencia, el alcance y la naturaleza de las presuntas lesiones emocionales. Los demandantes no pueden alegar que están sufriendo depresión, ansiedad y angustia emocional severa y luego negarse a respaldar esas afirmaciones", han afirmado desde la defensa del Condado de Los Ángeles en un comunicado.

"No pueden estar sufriendo angustia por las fotos del lugar del accidente que nunca han visto y que nunca se difundieron públicamente. Los demandantes buscan decenas de millones de dólares para compensarlos por sus supuestas lesiones mentales y emocionales. Los exámenes médicos ayudarían a evaluar la existencia, extensión y causa de su presunto daño", han agregado en el citado comunicado.

Respuesta de Vanessa Bryant

Después de conocer el movimiento de la defensa del Condado de Los Ángeles, los abogados de Vanessa Bryant han respondido con su correspondiente comunicado: "La queja que simplemente reclama daños por angustia emocional no coloca la condición mental de una de las partes 'en controversia'. No se necesita un experto, y ciertamente no se necesita un examen psiquiátrico involuntario de ocho horas, para que un jurado evalúe la naturaleza y el alcance de la angustia emocional causada por la mala conducta de los acusados".

[Más información: Natalia, la hija modelo de Kobe Bryant que iba para estrella de voleibol y ahora quiere triunfar en el cine]

Sigue los temas que te interesan