La Asamblea de Socios del Barça ya tiene fecha para reanudarse: habrá referéndum por el Espai

Tras una Asamblea movida y, sobre todo, larga, el FC Barcelona ya ha vuelto a recolocar la cita para que reanude la sesión que fue suspendida al alargarse y coincidir con el partido del Barça ante el Valencia en el Camp Nou. Este domingo quedaron en el tintero dos asuntos muy importantes para el futuro de la entidad: el Espai Barça y la financiación del proyecto. El sábado 23 de octubre a partir de las 15:00 horas se celebrará lo que resta de sesión.

El futuro del Barça en juego y los socios, hartos de escuchar miserias, han hecho fuerza para que se suspendiera la asamblea y poder irse así a ver al Barça que jugaba contra el Valencia. De esta forma, tanto Laporta como todo su equipo tendrán que retomar su exposición y someter a debate y votación los asuntos que todavía restaban. Uno de los puntos más calientes ha sido la presentación del Espai Barça, el cual corrió a cargo de Elena Fort, quien detalló cómo de mal están las instalaciones del club.

La crisis del Barça no solo es económica, ya que no tiene cómo sacar adelante la mayoría de sus proyectos, sino que además tiene importantes deficiencias estructurales como el deplorable estado del Camp Nou o del Palau, el pabellón en el que el Barça de baloncesto disputa sus partidos. Tan grave es la situación que el club paga una multa cada vez que el equipo juega en casa porque el recinto no cumple la normativa europea. De hecho, querían celebrar esta Asamblea en el pabellón, pero finalmente se hará en una carpa aledaña.

ÚLTIMA HORA | La Asamblea se reanudará el sábado 23 en las instalaciones del FC Barcelona



Esta semana han salido varios informes que detallaban como el Camp Nou estaba repleto de patologías que incluso podrían haber provocado desprendimientos. La realidad la ha vuelto a poner de manifiesto Fort: "Tiene 64 años. En verano se arreglaron las patologías más urgentes por un valor de 1,8 millones de euros, para poder volver a abrir al público". Sin esa inversión, el público nunca podría haber regresado al estadio a pesar de que la normativa sanitaria pudiera permitirlo. Pero es que todavía hay más.

La asamblea del sábado se prolongó mucho en los primeros puntos, donde los socios dejaron claro que apoyaban la junta de Laporta para guiarlos en el camino para salir del caos causado por la gestión de Bartomeu. Ahora, en uno de los puntos clave, poder endeudarse más para levantar el nuevo estadio, algunos socios se mostraron contrarios a votarlo en asamblea y plantearon la necesidad de organizar un referéndum entre toda la masa social. El presidente ha atendido a esta cuestión y ha propuesto un nuevo referéndum.

Si este sábado la Asamblea aprueba la financiación del Espai Barça, celebraremos un referéndum con todos los socios y socias para ratificar la decisión. Y en el campo, ahora más que nunca, todos con el equipo. Porque como sabéis: ¡I si tots animem guanyarem! pic.twitter.com/Q20fgzlIoO — Joan Laporta Estruch (@JoanLaportaFCB) October 18, 2021

La idea del club es volver a explicar el proyecto este sábado en la asamblea, en la que se debería votar este punto y también el referente a la venta de Barça Studios y la polémica suspensión del artículo 67 de los estatutos, que obliga a la junta a dimitir si no consigue restituir el patrimonio en dos ejercicios.

