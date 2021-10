Las lágrimas de Pau Gasol al acordarse de Kobe Bryant en su retirada: "Ojalá estuvieras aquí"

Pau Gasol lo aguantó todo durante su discurso de despedida del baloncesto profesional, hasta que llegó a su agradecimiento a Kobe Bryant. La leyenda del deporte español y mundial quiso acordarse de su compañero con el que ganó dos anillos de la NBA y que murió en un trágico accidente de helicóptero en 2020. El de Sant Boi no pudo ocultar sus lágrimas cuando dedicó unas palabras al compañero que le hizo mejor, pero que sobre todo era "un hermano mayor".

"También quería hablar de Kobe Bryant, me gustaría mucho que estuviera aquí. Pero así es la vida. Es muy injusta a veces. Le echamos mucho de menos. Me enseñó a ser un mejor líder, un competidor, un ganador. Yo siempre lo he considerado como un hermano mayor. Gracias Kobe", expresó entre lágrimas Pau Gasol.

Pau Gasol se emociona al recordar a Kobe Bryant en el día de su retirada

