Luis Enrique: "¿Las críticas? No leo la prensa porque creo que sé más de fútbol que vosotros"

La Nations League llega un mes antes del reto que más preocupa a Luis Enrique: estar en el Mundial 2022. Aún así, sabe que la alegría que supone sumar un título internacional podría ser la motivación que necesita un país para terminar de confiar en las decisiones que toma el controvertido seleccionador asturiano. El técnico comparece en rueda de prensa antes de afrontar el choque de semifinales ante Italia, en busca también de la 'vendetta' de la Eurocopa pasada.

El equipo transalpino parte como favorito ante una España con dudas. Compite en casa y acumula 37 partidos sin perder, un récord histórico que supera las marcas que logró la Selección en su mejor época. A pesar de los halagos de Roberto Mancini, Luis Enrique no puede fiarse: "España fue el rival contra el que más luchamos durante la Euro. Es un buen equipo con buenos jugadores". Está muy reciente la eliminación en las semifinales del torneo que terminó cosechando Italia.

España comandó su grupo de la Liga de las Naciones por delante de Alemania, a la que eliminó con una goleada histórica por 6-0. También superó a Suiza y Ucrania, que fue la única capaz de derrotarla. Con 13 goles es la segunda más realizadora del torneo, solo superada por Bélgica, que se enfrenta a Francia en la otra semifinal. Pero en San Siro esperan los Donnarumma, Bonucci, Chiellini y Chiesa que ya hicieron morder el polvo a la Selección.

Luis Enrique, en rueda de prensa

Llega este encuentro con muchas bajas y una polémica convocatoria. Sin Dani Carvajal, Jordi Alba, José Luis Gayà o Raúl Albiol en defensa, con las ausencias de Pedri, Carlos Soler, Sergio Canales y Brais Méndez en el centro del campo y sin poder contar en ataque con Ansu Fati, Dani Olmo, Álvaro Morata y Gerard Moreno, Luis Enrique ha optado por jugadores que llaman la atención por su rendimiento o inexperiencia como Eric García, Sergi Roberto o Gavi.

Los delanteros

"Estoy seguro que siempre he traido seis o siete delanteros, independientemente de que puedan cambiar posiciones. Soy un seleccionador que se carcateriza por ir al ataque y se puede llegar al gol de muchas maneras y ese sigue siendo el objetivo".

Críticas

"No tengo noticias porque no leo, no os escucho... Así que para mí es la misma lista de siempre. Me genera lo mismo. Confío en lo que traigo".

Leer la prensa

"No os leo porque creo que sé más de fútbol que la mayoría y porque tengo más información que vosotros. No hay una opinión que pueda leer que me pueda interesar".

Centrales zurdos

"Es verdad que hay una lateralidad a la hora de jugar. He llegado a jugar hasta con el central derecho en la izquierda y el izquierdo en la derecha".

Sergi Roberto

"Le conozco perfectamente, porque le hice debutar en el Barça B. Puede jugar de lateral, pero viene de interior que es su posición. Es un gran jugador que ahora le está tocando pagar algunos platos rotos. Estoy muy contento de tenerlo con nosotros".

Italia favorita

"No he visto sus partidos de clasificación para el Mundial, pero mi idea es la de ser ambicioso e ir al partido desde el inicio. Me siento afortunado de tener un potencial de jugadores increíble, con una valía increíble. Espero poder gestionar un partido maravilloso ante el campeón de Europa".

Sin '9'

"Es que nosotros llegamos al gol de manera global, no sólo llegar con un jugador. Vamos a intentar tener la pelota, llegar a las ocasiones... Es un partido muy estimulante, con poco que perder y mucho que ganar".

Un premio

"Esto debe ser un estímulo para todos. Estamos entre las cuatro mejores en los últimos dos torneos. Es un estímulo y hay que ser muy ambiciosos y disfrutarlo".

Gavi

"Sólo le he visto un entreno y hoy será un entreno suave, con poca carga. A Gavi le veo bien y hay que tener tranquilidad y paciencia. No es importante cuándo de debute, sino constatar que en el futuro pueda jugar 50 partidos con la selección, que no tengo dudas que lo hará".

Eric García

"Si no ha sido criticado y vilipendiado es que no has sido jugador de equipo grande. Le veo muy bien".

Relación con Italia

"Italia es un país que amo. Me encanta la comida, el café, el helado... Me gusta el sol, más el del sur que el del norte... Y me gusta la selección italiana, que creo que somos las selecciones que más nos parecemos".

¿Teme a Italia?

"No me gusta aquello de temer o preocuparse... Nosotros como entrenadores no tememos nada, pero necesitamos pelear contra Italia cuando ellos tienen la pelota, porque juegan muy bien. Nuestra idea es jugar todo el partido de la misma manera".

Brahim, Luis Alberto y Fabián

"No me gusta hablar de los jugadores que no están, pero están bien y estos jugadores pueden volver a la selección.Pero yo tengo que escoger según lo que quiero hacer".

