Natalia, la hija modelo de Kobe Bryant que iba para estrella de voleibol y ahora quiere triunfar en el cine

La vida sigue para la familia de Kobe Bryant y sobre todo para su hija más mayor, Natalia. El fallecimiento de su padre conmocionó al mundo entero en 2020. La pesadilla que se vivió ese año con su muerte se conjugó con la pandemia de la Covid-19 dejando un gran vacío con fallecimientos de otros ilustres del deporte por culpa de este virus. También lo cambió todo para esta joven de 18 años que da el paso definitivo hacia la fama desde este mes de septiembre.

El trágico accidente de su padre y su hermana Gianna fue un palo que le ha costado superar, pero en un año ha cambiado radicalmente su forma de afrontar los retos que tenía encima de su mesa. La joven finalizó el instituto y continuará con sus estudios en la Universidad de South California. Mientras tanto, ha tenido que ser un pilar para el resto de su familia, ya que su madre encontró en ella la mentalidad necesaria para que todos superasen juntos la pérdida tan dolorosa.

Un cambio radical en la vida de Natalia es lo que ha traído este 2021, que quiere dar un paso hacia el estrellato en una modalidad diferente a lo que conocía. Ha firmado antes del verano su primer contrato para ser modelo con una prestigiosa agencia, se muestra al mundo como una nueva cara del universo de las celebrities y quiere ser algo más que la hija de Kobe Bryant: sus planes pasan por crear su propia identidad por encima de su apellido.

La joven, apoyada en su madre Vanessa, ha empezado un nuevo proyecto vital. Aunque fue ella la que frenó un poco su ímpetu haciendo que no abandonase Los Ángeles, también es consciente de lo que puede significar este paso adelante, tal y como explicaba en la revista People: "Me siento extremadamente orgullosa de Natalia. Las mujeres que están cambiando el mundo. Encima de su dolor, ha balanceado su último año de preparación para llegar a la universidad, ha apoyado a sus hermanas y ha firmado su propio contrato con IMG. Es una hermana mayor maravillosa y una hija increíble".

Adiós al deporte

Natalia quería en un principio seguir los pasos de su padre en el deporte. El amor de la joven por el voleibol comenzó en 2012, con nueve años. "Fue durante los Juegos Olímpicos de Londres. Mi madre me llevó a ver a Misty May jugar al voleibol de playa", explica la joven que vio a la mejor jugadora de la historia ganar su tercer oro consecutivo junto a Kerri Walsh. "Mi madre me dijo: Vas a jugar voleibol. Vas a ganar confianza con respecto a tu altura. También están todas estas otras chicas altas, así que no eres la única", explica en la entrevista en Teen Vogue que le ha hecho saltar a la primera plana esta semana sobre su corpulencia, que le creaba complejo.

Había vivido desde joven la importancia de la competición y llevaba en las venas esa forma única que Kobe tenía de entender el profesionalismo. Eso sí, ha explicado que no le gustaba el baloncesto porque odia correr. Natalia asistió a los juegos de voleibol de la Universidad de South California. De hecho, Kobe acudía con ella para animarla. Este centro fue el que Bryant asimiló como Alma Mater después de que pasara directamente desde la secundaria (en Lower Marion, Philadelphia) a la NBA.

Era una auténtica joven promesa del voleibol y en Estados Unidos ya estaban promocionando su carrera universitaria. Natalia es una bloqueadora central excepcional. Por lo general, son los más altos del equipo y se dedican a la defensa y los ataques. Es decir, son los que se dedican a hacer los mates, el potente disparo en ángulo hacia abajo. Después de ver cómo su padre machacó los tableros durante toda su trayectoria, ella lo hacía en las redes.

Cambio de vida

Pero todo esto ha quedado a un lado; Natalia quiere ser una modelo con influencia mundial. "Me encanta el deporte. Dejé el voleibol después del accidente porque estaba tan... pasaban muchas cosas en ese momento. Sabía que no... amaba el voleibol tanto como mi padre amaba el baloncesto. Solo quería tomarme un descanso", confiesa en la revista Teen Vogue. El fallecimiento de su padre también provocó que se alejara del deporte para hacer este cambio en su vida.

Fichó por la agencia de modelos IMG Models y esta semana ha tenido su primera gran portada en esta revista. Natalia vio un desfile de Chanel en una pantalla y dijo: "Quiero hacer eso". Su madre le aconsejó que se tomara su tiempo para decidirlo, pero parece que lo tenía muy claro. Su segundo nombre, Diamante, parece que le destinaba a brillar en las pasarelas, las cámaras o lo que se le ponga por delante a esta joven intrépida.

Kobe ganó un Oscar durante su carrera, por el documental 'Dear Basketball' y su hija también quiere hacer sus pinitos en el cine. Es por eso que los estudios que acaba de iniciar están dirigidos al mundo de la gran pantalla. Hace unas semanas, a mediados de agosto, Vanessa dejó entre lágrimas a su hija mayor en la universidad. Ese llanto ya no es de dolor porque 'The Black Mamba' no está, es de orgullo porque los valores de su marido seguirán bien representados en Natalia Diamante Bryant.

