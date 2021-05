Pau Gasol acompaña a su 'hermano' Kobe Bryant en su entrada al Hall of Fame de la NBA

La NBA ha tenido una de sus noches más especiales con el sentido homenaje que ha recibido una de sus máximas estrellas y que falleció, desgraciadamente, a principios del pasado año en un accidente de helicóptero. Se trata, como no, de la estrella de Los Ángeles Lakers Kobe Bryant.

La 'Mamba Negra' ha tenido el honor de entrar en el prestigioso Hall of Fame de la NBA, conocido en España como el Salón de la Fama, un enorme reconocimiento para todas las leyendas del baloncesto americano que han hecho historia en la mejor liga del mundo. La pena es que Kobe no haya podido disfrutar de este prestigioso homenaje en vida.

La ceremonia para honrar a la gran estrella de la NBA fallecida en ese fatídico accidente de helicóptero fue de lo más bonita y sentida. La mejor liga de baloncesto del mundo todavía no ha podido superar el tremendo vacío que ha dejado la leyenda de Los Ángeles Lakers que hasta hace no muchos años seguía maravillando en la pista tal y como lo hizo en el partido de su adiós, despidiéndose del mundo con 60 puntos en su casillero.

Kobe Bryant, durante un partido con Los Ángeles Lakers REUTERS

Hasta allí quiso desplazarse uno de los mejores amigos y compañeros que tuvo Kobe, con quien ganó dos anillos de campeón formando una pareja histórica, no solo para la franquicia, sino también para el baloncesto español. Se trata, como no, de su 'hermano blanco', Pau Gasol, que no quiso perder este acto tan especial.

Pau acompaña a Kobe

El actual jugador del Barça aprovechó que el equipo catalán no tenía partido de Liga Endesa este fin de semana para acudir a este importante acto celebrado en Estados Unidos y así arropar a Vanessa Bryant y a toda su familia en un día muy especial. La ausencia de Kobe ha tocado mucho durante el último año y medio a Pau Gasol y a su familia, ya que eran como uña y carne.

A Pau se le pudo ver visiblemente emocionado y se supo de su presencia en el momento clave, cuando el nombre de Kobe Bryant fue anunciado y todo el auditorio en el que se estaba celebrando en acto se puso en pie para aplaudir a la leyenda, coreando su nombre sin parar. Las cámaras de televisión que cubrían el evento descubrieron la presencia de una de las personas más cercanas al '24'.

El discurso más doloroso de Vanessa Bryant

Fueron su viuda Vanessa y su hija Natalia quienes subieron a recoger la mítica chaqueta que habría recibido la 'Mamba' con su nombre como símbolo de entrada en el Hall of Fame de la NBA en un sentido homenaje que ha vuelto a poner los sentimientos a flor de piel como durante los días posteriores a su muerte. Aquellas horas fueron un shock para el deporte mundial, que se paralizó, pero sobre todo para la NBA.

"Para Kobe es un honor ser incluido en el Salón de la Fama del Baloncesto Naismith Memorial. Espero celebrar el legado de Kobe y ofrecer mis comentarios en la ceremonia de consagración mañana. En nombre de nuestra familia, agradecemos el amor y el apoyo continuos de los aficionados de todo el mundo". Estas fueron las palabras de Vanessa en honor a su marido en agradecimiento por todo lo que han vivido desde su fallecimiento.

