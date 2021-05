LeBron James revienta las redes sociales bailando salsa: ¡cómo se mueve!

¿Se imaginan a LeBron James bailando salsa? Pues sí, el jugador de baloncesto ha conseguido reventar las redes sociales con su último anuncio publicitario. Aunque si por algo se ha hecho viral el spot es por tener la oportunidad de ver al de Los Angeles Lakers moviendo sus 2,06 metros.

El pasado 10 de mayo, el jugador ya retuiteó un clip de un comercial de Mountain Dew Rise, pero ha sido este jueves cuando el anuncio al completo ha salido a la luz, causando de inmediato sensación. Este ha sido creado por TBWA / Chiat / Day y ha sido dirigido a su vez por F. Gary Gray.

En él se puede ver a LeBron James haciendo cosas cotidianas del día a día. Desde cómo se despierta en su cama hasta ir a la lavar la ropa a la lavandería, ver dibujos animados, cortar el césped y... ¡bailando salsa! De hecho, bailando como el rey de la salsa.

"Tú haces tus mañanas. Cada mañana tienes una opción... posponer o levantarte. ¡¿Qué eliges?!", con este mensaje LeBron James ha colgado su viral vídeo en su cuenta de Instagram. Con este anuncio, tanto Mountain Dew como la leyenda de la NBA consiguen un importante golpe de efecto para la marca de la compañía Pepsi.

Durante los últimos 17 años, Pepsi ha intentado que LeBron dejase a Coca-Cola y al fin lo ha conseguido. "Para mí es importante creer en las marcas y productos en los que invierto mi tiempo. Cuando supe por primera vez sobre el mensaje detrás de la bebida, el hecho de que todos los días es una oportunidad de mejorar para todos nosotros, eso realmente me resonó", dice 'King' James.

Dudas sobre su futuro

El jugador de los Lakers no ha pasado por su temporada más sencilla después de una grave lesión. Ahora ya está de vuelta, pero sus declaraciones no invitan al optimismo: "Para ser mi primer partido en seis semanas, me sentí bien. En cuanto a mi tobillo, a veces estaba un poco presionado, obviamente, pero salí ileso y bastante bien. Así que es un buen comienzo. Pero no creo que pueda volver al cien por cien en mi carrera. Es imposible". Habrá que esperar para comprobar si el rey vuelve a ser el que era o se está viviendo la etapa final de su carrera en las canchas.

