Las familias afectadas por el accidente de Kobe Bryant, indemnizadas por la difusión de imágenes

Las investigaciones por el accidente aéreo de Kobe Bryant, en el que murieron otras ocho personas, continúan su curso. La última decisión que se ha conocido y que se espera sea aprobada por el tribunal en cuestión es el pago de una indemnización de 2,5 millones de dólares a las familias de las víctimas por la difusión de imágenes. El pago lo tendrá que realizar el Condado de Los Ángeles, cuyos cuerpos de seguridad compartieron supuestamente fotografías de los cadáveres de forma irregular.

Las familias que iniciaron la demanda son la liderada por Matthew Mauser y la de los hermanos J.J y Alexis Altobelli. Mauser perdió en el accidente de helicóptero a su esposa, que ejercía de entrenadora de baloncesto del equipo femenino de Bryant. De hecho, el accidente se produjo cuando iban camino de un campeonato. Por su parte, los hermanos Altobelli perdieron a su padre, madre y hermana menor, que acudían para acompañar a la jugadora.

Cada una de estas dos familias percibirá, salvo que el tribunal lo rechace, 1,25 millones de dólares en forma de indemnización. Los hermanos Altobelli se tendrán que repartir esa cantidad pagada por el Condado de Los Ángeles. Vanessa Bryant, esposa del jugador fallecido, tiene un proceso legal separado por lo que no percibirá ninguna de estas cantidades.

El Condado de Los Ángeles ha tomado esta dicisión con el objetivo, según apuntan medios estadounidenses, para evitar que continúen aumentando los costes del procedimiento. Por el momento ya se han gastado casi 1.300.000 dólares. Así las cosas, asumen la irregularidad cometida al haberse compartido imágenes del accidente y de los fallecidos por parte de los ayudantes del sheriff y de los bomberos que participaron en la investigación. Una forma de reparar los daños ocasionados a ambas familias.

El abogado que representa al Condado, en declaraciones a The Times, ha celebrado el acuerdo alcanzado con los demandantes. "Nos complace que las familias Mauser y Altobelli, que como ciudadanos particulares sufrieron el mismo dolor y la misma pérdida que otros, puedan seguir adelante tras estos acuerdos, que están sujetos a la aprobación final de la Junta de Supervisores. También esperamos que, con el tiempo, las demás familias puedan hacer lo mismo", ha indicado el abogado.

El caso de Vanessa Bryant

La esposa de Kobe Bryant, que también perdió a su hija Gianna en el accidente, tiene un procedimiento legal abierto distinto al de las otras familias. Según intentaron responder los abogados de la otra parte, ella no había visto las imágenes y por lo tanto no debería haber sufrido ningún impacto. Por ello, intentaron pedir un examen psicológico de la mujer de Bryant, aunque el tribunal lo rechazó por no estar en tiempo. Es decir, próximamente podrían repetir la solicitud.

La defensa del Condado, ante la negativa de Bryant, fue muy dura al asegurar que hay familias que "no pueden estar sufriendo angustia por las fotos del lugar del accidente que nunca han visto y que nunca se difundieron públicamente". "Los demandantes buscan decenas de millones de dólares para compensarlos por sus supuestas lesiones mentales y emocionales", criticaron antes de alcanzar ese último acuerdo con dos de las familias.

