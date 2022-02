Egan Bernal sale de la UCI tras romperse 20 huesos: "Casi me mato, es la carrera más dura"

Es el primer paso para salir del túnel. Egan Bernal publicó en Instagram una nueva fotografía después de su cirugía de columna y reveló las fracturas y lesiones que le dejaron el accidente. "Casi 20 huesos rotos… 11 Costillas, Femur, Rótula, T5-T6, Odontoides, Metacarpiano, Un pulgar, Me baje un Diente, Perforación de los dos pulmones. Casi me mato, pero ¿saben qué? Estoy agradecido con Dios por ponerme esta prueba. Está siendo la carrera más dura, pero he tenido un grupo de gente excelente alrededor mío", reconoció confirmando que es la última operación.

Diez días después de su grave accidente, Bernal ya se ve con fuerzas para iniciar su recuperación para volver a subirse a una bicicleta. El colombiano, que chocó contra un autobús el lunes de la semana pasada, transmitió tranquilidad con una foto suya con collarín, monitoreado y sonriendo en la cama del hospital de la Clínica Universidad de La Sabana, donde recibe atención.

El ciclista chocó a alta velocidad contra un autobús en la carretera que va de Bogotá a Tunja, a la altura del municipio de Gachancipá, cuando el vehículo se había detenido, según la Policía. El propio Bernal escribió en sus redes sociales que "después de haber tenido un 95 % de probabilidad de haber quedado parapléjico y casi perder la vida haciendo lo que más" le gusta, quería agradecer el apoyo que ha recibido y la atención en la clínica.

El corredor colombiano de 25 años ganador del Tour de Francia 2019 y el Giro de Italia 2021 fue operado este miércoles de la columna cervical para ayudarlo en su proceso de rehabilitación, la que a priori será la última intervención. Tras ver que el ciclista está evolucionando, su fotografía se llenó de cientos de comentarios mandándole buena energía.

Su ilusión

En esa trasera del bus se han podido quedar todas las ilusiones de un ciclista llamado a marcar una época. Valiente, como demostró durante la última Vuelta a España, y tenaz, como lo hizo en sus dos grandes éxitos, Bernal se recupera en la Clínica de La Sabana de la ciudad de Chía de los politraumatismos que sufrió. Tras las diferentes intervenciones quirúrgicas a las que se ha sometido, los médicos dan por hecho que este 2022 no podrá volver a correr; los mismos que dan gracias de que su vida no corra peligro.

Bernal se preparaba para una gran batalla en el Tour con Tadej Pogacar y Primoz Roglic. Ahora tendrá que encontrar la motivación para volver a montar en una bicicleta. Ya ha demostrado que podía ganar una gran vuelta después de superar unos problemas muy irritantes en su espalda. 'El Cóndor de Zipaquirá' quiere volver a volar después de que el peligro al que todos los ciclistas se enfrentan en la carretera entrenando le haya intentado cortar las alas.

