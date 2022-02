Fernando Gaviria y una carrera marcada por la Covid: el sueño de volver a ser grande tras 3 positivos

Fernando Gaviria mantiene una dura pelea contra la Covid que está siendo histórica dentro del universo del ciclismo y del deporte en general. El ciclista colombiano del equipo UAE Team Emirates ha vuelto a dar positivo por coronavirus días antes de afrontar su siguiente reto del curso.

El sprinter del equipo que dirige Joxean Fernández Matxin era una de las grandes bazas de la formación árabe en el Tour de los Emiratos. No obstante tendrá que causar baja y no podrá pelear por el triunfo en las volatas tras su positivo. Una ausencia importante para la escuadra en la carrera de casa en la cual siempre está obligado a dar buena imagen, ya sea con Tadej Pogacar en la clasificación general y en la montaña, o con sus llegadores en los sprints. Su puesto lo ocupará Pascal Ackermann.

El caso del ciclista colombiano es uno de los más impactantes del deporte en su batalla contra la Covid. Su carrera ha quedado marcada de manera notable después de que este haya sido ya su tercer positivo por coronavirus. Además, el azar ha querido que este tercer caso sea precisamente en la carrera en la que comenzó su pesadilla en febrero del 2020.

En aquel momento, cuando la pandemia todavía no había arrancado de manera oficial y no se sabía apenas lo que era una mascarilla o un confinamiento, Gaviria ya había visitado el hospital por culpa de esta enfermedad. Casi 24 meses después de aquello, su rendimiento deportivo se ha resentido considerablemente. Ha pasado largos meses de sequía y su cuerpo parece no haberse acostumbrado a convivir contra el virus. Ahora comienza lo que será su tercera pelea.

Fernando Gaviria, en el Giro de Italia TeamUAEAbuDhabi

Gaviria, eterno retorno

El UAE Team Emirates informaba hacía unas horas de la mala noticia del positivo por Covid-19 de Fernando Gaviria. El corredor ha entrado en los protocolos de seguridad de la entidad emiratí y ya está aislado y guardando cuarentena hasta que obtenga los negativos necesarios y haya superado el tiempo estimado para romper su confinamiento.

Esta ha sido la tercera vez que Gaviria da positivo por Covid-19. Sin embargo, su estado es bueno, ya que no presenta síntomas reseñables y su preparación para lo que resta de temporada no parece que vaya a hacer sufrir grandes contratiempos más allá de un mínimo parón de unos días.

Su sustituto en el Tour de los Emiratos será Ackermann, quien será el encargado de pelear por las victorias en los sprints. El galeno del UAE ha podido informar que de momento, Fernando se encuentra bien y que su estado de salud es correcto: "Según el protocolo previo a la carrera, Gaviria se sometió a una prueba PCR que arrojó un resultado positivo mientras estaba en casa en Mónaco antes de partir al Tour de los EAU. Se siente bien y está pasando por su período de aislamiento obligatorio y tratará de volver a entrenar después de más pruebas".

Estas fueron las palabras del doctor Adrian Rotunno, jefe de médicos del equipo, que comunicó con mucho pesar que su corredor revivía su pesadilla por tercera vez. En los últimos dos años, Gaviria ha estado sumido en un eterno retorno de positivos, cuarentenas, periodos de baja y vueltas a la competición que están retrasando el momento de recuperar su mejor nivel.

Así comenzó en el mes de febrero del año 2020 y así continúa casi 24 meses después. Un periodo en el que no ha vuelto a rendir a su mejor nivel a uno de sus mejor sprinters después de lo visto en las temporadas 2017 y 2019, suponiendo casi un problema dentro de la plantilla del UAE. Gaviria se convirtió en uno de los sprinters más codiciados y mejor pagados del pelotón. Ahora estaba recuperando parte de ese gran nivel, pero se ha vuelto a reencontrar con su peor enemigo.

Fernando Gaviria y Mark Cavendish, en un esprint del Tour de Omán. UAE Team Emirates

Los golpes de Gaviria

Cuando estaba mostrando su mejor versión dentro de los sprints, Fernando Gaviria ha vuelto a recibir el freno de la enfermedad de la Covid-19. El sprinter colombiano venía de triunfar en el Tour de Omán donde se ha llevado dos etapas y la clasificación de la regularidad. Un rendimiento que parecía marcar su retorno al máximo nivel mundial después de haber superado el periodo más complicado de su carrera profesional.

A sus 27 años, a Gaviria todavía le queda mucha carrera por delante. Es un corredor joven y que podría seguir aumentando su registro de victorias. Sin embargo, este frenazo de casi dos años le ha hecho perder un hueco importante en la élite y sobre todo en las grandes vueltas.

Las de Omán han sido sus primeras victorias del año ya que en el Tour de Arabia Saudí no consiguió levantar los brazos. Además, ha estado bastantes meses sin poder celebrar un triunfo, ya que llevaba sin apuntarse una victoria desde el mes de agosto cuando se llevó una etapa en el Tour de Polonia. Este fue su único éxito del pasado curso, ya que no volvió a sumar ninguna victoria de prestigio.

El año 2020, después de dar positivo por primera vez y de superar el momento en el que la enfermedad más le golpeó, sí consiguió más victorias parciales. De hecho, triunfó en la Vuelta a Burgos, en el Tour de Limousin y también en el Giro de la Toscana. Victorias que suman en el palmarés, pero que no le hacen brillar entre los grandes sprinters del mundo, ya que ese nivel que le hizo convertirse en el mejor no lo ha vuelto a demostrar en una grande.

Fernando Gaviria celebra su primera victoria con el UAE UAE Team Emirates

El reto de volver

Ahora, Fernando Gaviria tiene un gran reto por delante y es regresar al nivel que demostró sobre todo en su mejor etapa en Quick Step. Las grandes vueltas vuelven a ser su objetivo después de que en este 2022 hubiera sentido la sensación de hacer recuperado su chispa perdida.

Sin embargo, este parón ha supuesto un contratiempo importante dentro de su planificación del curso. Aunque lo importante es que se encuentra bien y que ha quedado lejos ya ese sufrimiento tras pasar por el hospital en el mes de febrero de 2020. En aquel momento, tuvo que bajarse de la bicicleta tras disputar el UAE Tour y atravesar el momento más complicado de su trayectoria profesional.

El corredor se había vacunado a comienzos del mes de enero gracias a la intercesión de su equipo y del gobierno del país. Sin embargo, el resultado no fue el esperado al contagiarse solo unas semanas después. Muchos se han preguntado durante este tiempo si la Covid ha estado detrás de su pobre rendimiento. Corredores como Greg Van Avermaet han explicado ya que también han sentido como la Covid, y en su caso también las vacunas, habían lastrado su rendimiento.

Gaviria no pierde la esperanza y espera que este 2022 sea el año del regreso a los triunfos en las grandes vueltas. Lleva sin hacerlo desde el año 2019, cuando se convirtió en el dominador total del Giro de Italia, la carrera que más alto le ha visto volar.

Con solo 25 años, el colombiano ya sumaba cinco victorias en la carrera italiana, las conseguidas entre 2017 y 2019, y otras dos etapas en el Tour de Francia, las que sumó en el año 2018 cuando brilló en la carrera más importante del mundo. Ahora, sueña con un 2022 de éxitos después de años complicados y de una carrera que ha quedado marcada por la Covid-19.

