El impactante vídeo del accidente de Egan Bernal contra un autobús a 65 kilómetros por hora

El pasado 24 de enero, Egan Bernal sufrió un accidente por el que se llegó a temer por su vida. Fue durante un entrenamiento cuando el ciclista se chocó contra un autobús. Dos semanas después, desde Colombia se ha revelado un vídeo en el que se ve cómo ocurrió todo.

El ciclista iba a 65 kilómetros por hora cuando chocó contra un autobús intermunicipal en la vía Boyacá - Cundinamarca. Así se lo confirmó el conductor del coche que iba detrás de Egan Bernal a Noticias RCN. Con esa velocidad es prácticamente un milagro que sobreviviese al accidente.

Video del momento exacto en el que chocó Egan Bernal

El ciclista colombiano fue intervenido de urgencia. Tres operaciones en varias partes del fémur y de la rótula derecha, además de una posterior neurocirugía. La atención deportiva se centró en cómo se encontraba y cómo evolucionaba el ganador del Giro de Italia del año pasado y del Tour de Francia de 2019.

Volver a nacer

"Siento que mi hijo ha nacido otra vez", dijo entonces la madre de Egan Bernal. Después fue el propio ciclista de INEOS el que habló sobre su estado: "Después de haber tenido un 95 por ciento de probabilidad de haber quedado parapléjico y casi perder la vida haciendo lo que más me gusta hacer".

"Hoy quiero agradecer a Dios, a la Clínica Universidad de La Sábana, a todos sus especialistas por hacer lo imposible, a mi familia, Mafe Motas, amigos y a todos ustedes por sus deseos. Sigo en la UCI a la espera de más cirugías, pero confiando en Dios todo va a salir bien", escribió el deportista en sus redes sociales.

Ya en febrero se conoció que Egan Bernal había tenido que superar siete operaciones en tan solo nueve días. La última intervención fue para lograr la "estabilidad biomecánica de la columna cervical". Después llegó el momento de salir al fin de la UCI.

"Casi 20 huesos rotos… 11 Costillas, Fémur, Rótula, T5-T6, Odontoides, Metacarpiano, Un pulgar, Me baje un Diente, Perforación de los dos pulmones. Casi me mato, pero ¿saben qué? Estoy agradecido con Dios por ponerme esta prueba. Está siendo la carrera más dura, pero he tenido un grupo de gente excelente alrededor mío", señaló entonces Egan Bernal en Instagram.

