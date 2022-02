Deignan y Trek reafirman los derechos de la mujer en el deporte: renovada tras su embarazo

La ciclista Lizzie Deignan y, sobre todo, su equipo, el Trek-Segafredo, han dado una lección de valores al mundo del ciclismo y del deporte profesional. La corredora británica, después de haber cerrado un 2021 de mucho éxito a nivel profesional, ha decidido dar un paso al lado en su carrera y mirar por su vida personal en la que quiere volver a cumplir un reto que tenía marcado. Ha decidido ser madre por segunda vez.

Lo más llamativo del caso, y que por desgracia no debería serlo, es que la corredora del Trek-Segafredo ha recibido el apoyo total de la formación estadounidense en su deseo de ausentarse de la competición durante todo el año 2022. Lejos de ponerle trabas o problemas para espantar su idea de ser madre, el Trek le ha garantizado dos años más de contrato, en 2023 y en 2024, para que pueda cumplir el sueño de ampliar su familia sin mayores preocupaciones y sin tener que pensar en su futuro profesional.

Una noticia que tanto ella como el ciclismo femenino han celebrado de manera notable. La maternidad en las deportistas es un tema que suele ser motivo de conflicto. Sin embargo, desde el Trek se han caracterizado siempre por ser una de las instituciones que mayor apoyo le da al deporte femenino y en particular al ciclismo, algo que han vuelto a poner de manifiesto con esta conducta.

Las duras condiciones de la Paris-Roubaix femenina 2021 Trek Segafredo

'Lizzie Deignan 2024'

Es una de las noticias más importantes que ha registrado el pelotón internacional en las últimas horas y días. Y casi desde que arrancara la temporada. El Trek-Segafredo y Lizzie Deignan han dado un paso adelante en la normalización de la conciliación familiar con la vida personal de las deportistas.

Con el auge del deporte femenino en los últimos años, uno de los mayores problemas que había surgido era cómo iban a organizar su vida familiar las deportistas que decidiesen ser madres. Muchas de ellas seguramente pospusieran su deseo hasta retirarse por miedo a que esto pudiera afectar a su rendimiento físico o sus obligaciones contractuales. O incluso más de una habría adelantado esa decisión de poner fin a su trayectoria para poder ser madre a una edad temprana.

Sin embargo, eso no le pasará a Lizzie Deignan después del enorme gesto que ha tenido su equipo, el Trek-Segafredo. La corredora habló con la dirección de la formación italo-estadounidense para darles a conocer la noticia y se encontró con la mejor de las reacciones. Tras hacerles saber que quería dedicarse al cuidado y crianza de su hijo durante todo el 2022, su equipo la apoyó de manera decidida anunciándole que tenía garantizados dos años más de contrato, por lo que no debía preocuparse por su futuro. Habrá Lizzie Deignan, como mínimo, hasta 2024.

De esta forma, recibía la confirmación total de que podía llevar a cabo sin problemas su planificación familiar junto a su pareja, el exciclista Philipp Deignan. Lizzie anunció este miércoles con mucho orgullo que será madre por segunda vez y la noticia de su renovación ha llegado tan solo unas horas después. El nacimiento de su retoño llegará en el mes de septiembre y será a partir del verano cuando se centre en sus cuidados antes de volver a retomar su actividad profesional con normalidad.

Lizzie Deignan ganando una etapa en La Course by Le Tour Europa Press

La 'reincidencia' del Trek

Este gesto, que no suele ser muy habitual en el deporte femenino, es una costumbre y una muestra de normalidad dentro del Trek-Segafredo. De hecho, es la segunda vez que esta corredora se ve favorecida por un trato tan cordial y tan adaptado a los tiempos que corren ahora mismo. Ya con el nacimiento de su primera hija, Orla, vivió una situación muy parecida.

En el año 2019, la que fuera campeona del mundo en el año 2015 decidió parar para poder ser madre de su primera criatura. Solo unos meses antes, a finales de 2018 y cuando Lizzie ya estaba embarazada, el Trek-Segafredo se lanzó a por su fichaje sabiendo su situación y asumiendo que la corredora debería parar en tan solo unas semanas por motivos lógicos de salud. No les importó a la hora de cerrar su llegada procedente del Boels-Dolmans Cycling Team.

Sin embargo, al equipo italo-estadounidense no les importó esta circunstancia temporal y siguieron adelante con su contratación. Y cuando llegó el esperado momento, le dieron todas las facilidades que tenían a su alcance para que pudiera tener y criar a la pequeña Orla con total normalidad y sin mayores preocupaciones con su futuro profesional.

Ahora, Lizzie celebra este apoyo y estar en un equipo líder, no solo en el sector ciclista, si no también en el factor humano: "Ha sido una experiencia muy emotiva. Cuando hablé con el Trek y les comenté mi embarazo, me dieron todo su apoyo. Se lo dije también a Ina, mi directora deportiva. Fue jodidamente fantástico. Significa mucho para mí tener este apoyo. Soy una deportista profesional de un gran equipo ciclista, pero el apoyo ha sido muy cercano y estoy increíblemente agradecida".

Por su parte, desde la formación ciclista que siempre ha destacado por apoyar decididamente al sector femenino, celebran el crecimiento de la familia de Lizzie y no dan importancia a su gesto. Algo que la corredora sí ha querido resaltar.

"Tener un bebé es una gran decisión, pero no ha sido difícil para nosotros. Queremos tener una gran familia y creo que es el momento de tener otro hijo. Orla ya está lista para tener un hermanito y siento que también estoy preparada para dar el paso y tener otro bebé. El tener un equipo asentado y un lugar fijo donde vivimos también nos han ayudado. Agrandar nuestra familia es una decisión emocional, pero lógica".

Lizzie Deignan celebrando una victoria Europa Press

Esperar a la campeona

El equipo Trek-Segafredo fue fundado en el año 2019 para entrar en la máxima categoría del ciclismo mundial. Desde entonces, se ha consolidado como una de las formaciones más importantes del pelotón internacional, contando con nombres tan importantes como Elisa Longo Borghini o Ellen Van Dijk. De hecho, en el año 2020 consiguieron terminar primeras del ránking del UCI World Tour.

Cuentan también entre sus filas con otra gran campeona como es Lizzie Deignan a la que esperan tener en su máximo nivel de nuevo en 2023, cuando haya terminado con todo el proceso de su embarazo y haya consumido ya las primeras etapas de su maternidad. La suya será una baja importante ya que ha sido quien ha conseguido en último gran éxito del equipo, el triunfo en la primera Paris-Roubaix de la historia del ciclismo femenino el pasado mes de octubre.

Este ha sido uno de los puntos más álgidos de su trayectoria para una ciclista de 33 años y de éxitos consumados. Tiene un total de 43 victorias en su palmarés, alguna de ellas tan importantes como ese histórico triunfo en el velódromo de Roubaix, sus éxitos en la Lieja-Bastoña-Lieja y en el Tour de Francia del año 2020, en el Tour de Flandes de 2016 o en los Juegos Olímpicos de Londres 2012, donde consiguió una medalla de plata. Ahora ya espera regresar para seguir ampliando su historial de victorias después de una decisión histórica para la mujer y para el deporte.

[Más información: Safiya Alsayegh, la primera ciclista de los Emiratos: una pionera que corre con hiyab y un buzo]

Sigue los temas que te interesan