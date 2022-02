Andrea Berta, el hombre que trabaja en la sombra en un Atlético de Madrid sin Simeone

Ha pasado una semana desde que estallara la mayor crisis visible en el Atlético de Madrid desde que Diego Pablo Simeone cogiera el timón del equipo. En estos siete días, el club no ha tratado de hacer otra cosa que no sea mostrar fortaleza en la unión con el entrenador y el vestuario. El runrún se apaga, pero todo amenaza con volver a estallar si los resultados no son favorables. Ahí es donde entra en juego la figura de Andrea Berta.

El director deportivo es el encargado es en el encargado de la planificación del equipo y en el Atleti es Berta quien lleva a cabo dicha función. Es su responsabilidad trabajar en vistas al futuro y para ello hay que contar con varias posibilidades. Una de ellas, tal y como está yendo la temporada, sería no contar más con el trabajo de Simeone.

No hay nada seguro más allá de que Simeone tiene contrato hasta 2024. Eso significa que la opción más factible es que el técnico argentino continúe la próxima temporada en el cargo. Pero si se consuma la debacle se podría dar el caso de dar por agotado el proyecto del Cholo, vía cese o dimisión del técnico. Hay que recordar que Simeone ya se lo pensó seriamente tras el golpe de perder dos finales de Champions en tres años.

Andrea Berta tiene que trabajar bajo todos los escenarios posibles y este año, más que en los anteriores, existe la posibilidad de que los caminos del Atleti y Simeone se separen. La relación entre el entrenador y el directivo siempre ha sido buena, pero se han filtrado tiranteces entre ambos cuando han surgido dudas sobre la capacidad de sacar el proyecto adelante.

El poder de Jorge Mendes

Un asunto espinoso es el de Joao Félix. El portugués es representado por Jorge Mendes y fichó en 2019 como una de las estrellas del mercado por su precio: 120 millones de euros. Como fichaje colchonero más caro de la historia, siempre se le ha mirado con lupa y ha dado para debate cada vez que el Cholo ha dejado de contar con él. Suplente en dos partidos seguidos de los últimos (Getafe y Levante), se volvió a hablar de ello.

Sabido es que Mendes es uno de los grandes agentes del mundo del fútbol. Tiene poder y no le conviene que una de sus mayores apuestas no juegue con rol de estrella en el Atlético de Madrid. Se habla que el representante luso ya ha criticado en más de una ocasión la gestión del Cholo con el ex del Benfica y su propuesta no ha sido otra que poner sobre la mesa posibles candidatos para reemplazar al argentino.

El Atlético 'vende' unión

El Atleti ha logrado calmar el conflicto de puertas para fuera. Gil Marín y Enrique Cerezo han salido públicamente en defensa del Cholo: "Simeone estará aquí el tiempo que él quiera", quiso zanjar el presidente de la entidad este martes. "Las críticas en él son irrisorias. Lo que ha hecho este hombre en diez años aquí en este equipo prácticamente no creo que lo hubiera hecho nadie ni creo que lo haga nadie. Estamos con Diego dentro y fuera", insistió.

Simeone y Enrique Cerezo, en el palco del Wanda Metropolitano Atlético de Madrid

Los resultados mandan y el Atlético está obligado a reaccionar. En Liga marcha quinto, fuera de los puestos de Champions League, y en la competición europea, pese a mostrar una buena cara en el partido de este miércoles, viajará a Mánchester en la vuelta de los octavos con un resultado contra el United poco favorable (1-1 en el Wanda).

Simeone también mantiene la calma. De hecho, tras caer contra el Levante en casa, momento donde saltaron todos los rumores que ponían en duda su continuidad, dijo haberse visto con la cúpula del club: "Vengo recién de haber almorzado con Miguel Ángel y Andrea. Después de esta derrota dura, difícil, ver hacia el futuro mirando el presente y nos encontramos con una Liga de acá para adelante de 14 jornadas (ahora 13), en la que seguramente habrá siete equipos que puedan participar en estos lugares y centralizarnos absolutamente estando todos juntos, futbolistas, dirigentes, la gente y el cuerpo técnico, encabezando lo que siempre fue, buscar salidas a los momentos complicados", expuso.

Luego de esa respuesta, Simeone reaccionó así al ser cuestionado por su supuesta mala relación con Andrea Berta: "Entiendo que posiblemente la pregunta la tenías hecha, pero posiblemente no escuchaste mi respuesta", dijo. La realidad es que no desmintió que la relación haya empeorado en los últimos tiempos. El trabajo en la sombra de Berta corre en contra de los intereses del Cholo.

