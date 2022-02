Un gol de Elanga golpea al Atlético en el minuto 80 y mantiene al Manchester United con opciones

El Manchester United logró sacar un empate en el último momento ante un Atlético de Madrid que tuvo opciones de sentenciar la eliminatoria. Un tanto de Elanga en el minuto 80 silenció un Wanda Metropolitano que vivió una de sus grandes noches. Joao Félix había golpeado primero en el minuto 7. Vrsaljko antes del descanso y Griezmann cerca del 90' se encontraron con el larguero. [Narración y estadísticas: Atlético de Madrid - Manchester United]

El conjunto de Diego Pablo Simeone fue quien le puso vida al partido. Y desde el inicio, pues el Manchester United no encontró en ningún momento una jugada de comodidad sobre el césped del Wanda Metropolitano. Tal fue la intensidad colchonera que Joao Félix, en el minuto 7, puso el 1-0 con un cabezazo imparable que reflejaba las carencias defensivas de los red devils.

El United, lejos de encontrar una solución, quedó a merced de lo que quería el Atlético. Si los de Simeone optaban por centrarse en defensa, los ingleses se quedaban con la posesión sin crear ningún tipo de peligro. Si el Atlético optaba por irse al ataque, las llegadas por banda se convertían en un coladero para los visitantes. Así las cosas, Vrsaljko tuvo el 2-0 con un remate algo complicado de cabeza que se fue al larguero.

Ya en la segunda mitad, las combinaciones entre Cristiano Ronaldo y Bruno Fernandes abrieron algo más el campo. Sin embargo, sería un tanto de Elanga a la contra y con fallo defensivo incluido el que pondría el 1-1. Griezmann, con el Atlético volcado, estrelló un remate en el larguero. Old Trafford decidirá el pase a cuartos de final de la Champions League.

No tuvo demasiado tiempo para asentarse en el césped el Manchester United. El Atlético empezó muy fuerte con presión y velocidad. Y en los primeros compases ya dejaron entrever el peligro que podían generar a balón parado. Giménez, un central, fue el primero que pudo marcar tras dos minutos aprovechando un balón suelto en el área. Sin embargo, tras ese aviso llegaría el golpe confirmado.

Un inicio arrollador

Era el minuto 7 cuando una jugada de Lodi por banda acabó en el 1-0 de Joao Félix. El rojiblanco llegó por el costado, sacó un centro con rosca y Joao Félix se metió en el área para rematar sin oposición con la testa. La dureza del golpeo y el toque con el palo hicieron imposible la intervención de un David de Gea que solo pudo mirar. El Atlético encontraba rápidamente provecho a su gran puesta de escena.

El United, desastroso, no tuvo su primer acercamiento hasta pasado el minuto 10. Y además fue sin peligro alguno. El partido estaba completamente controlado. Si el Atlético decidía defender, el Manchester United no encontraba ni a Cristiano ni ningún hueco en una zaga perfectamente organizada. Si los de Simeone se animaban al ataque, la velocidad generaba opciones sin complicaciones.

Los colchoneros estaban plácidamente en el Wanda. Y de nuevo con una llegada lateral, Vrsaljko tuvo en su cabeza el 2-0. El remate con la testa no era complicado, pero el zaguero no contó con que pudiera llegarle el esférico y no pudo dirigir el remate. El Atlético se marchaba a vestuarios con muy buenas sensaciones y perdonando.

Elanga da la campanada

La segunda parte comenzó sin cambios. Ni en los banquillos ni en la dinámica de juego. El cuadro de Simeone seguía siendo el dominador sin oposición de todo el partido. Incluso Marcos Llorente intentó la sentencia con el 2-0 por medio de un remate desde fuera del área.

El United tardó en activarse. Cristiano bajaba a recibir y con las combinaciones con Bruno Fernandes intentaba crear alguna opción. Pero no había forma. Ni un tiro de falta del delantero portugués valía para provocar el primer lanzamiento a portería del Manchester United. Este llegaría en el 80 y en forma de gol.

Una recuperación en el centro del campo dio a Bruno Fernandes el esférico. El luso puso un balón al hueco perfecto, la defensa del Atlético falló y Elanga, un joven delantero sueco de 19 años, no perdonó ante Oblak pese a su mal remate. Era el minuto 80 y el United empataba con su primer lanzamiento entre los tres palos. El Atlético intentó reaccionar y se volcó al ataque. Griezmann tuvo el golpe de gracia, pero su remate en el área se fue al larguero.

El 1-1 fue definitivo y los octavos de final se decidirán en Old Trafford. El Atlético de Madrid, que puso cerrar la eliminatoria, se marchó con un sabor amargo tras haber dominado todo el encuentro.

Sigue los temas que te interesan