La indirecta de Djokovic tras la agresión de Zverev: "Nunca alentaré a la ATP a multar o expulsar"

Novak Djokovic ha evitado 'hacer sangre' de las imágenes de Zverev y ha pedido que se entienda la situación de tensión. El tenista serbio, en el centro de todos los focos por regresar a la competición tras su expulsión de Australia, ha subrayado que "se da cuenta de que fue un error" comportarse así y que él "nunca" pedirá a la ATP ninguna sanción a un compañero. Una frase que se produce después de que se haya desatado el debate sobre si debe o no competir sin estar vacunado.

"Vi el comunicado de prensa de Sascha -Zverev- . Creo que lo dijo todo en esa declaración. Se da cuenta de que fue un error. Entiendo la frustración. A veces, en el campo, sientes muchas emociones diferentes en el calor del momento. Yo mismo he cometido errores en el pasado cuando tuve rabietas en el campo. Entiendo por lo que está pasando. Pero, por supuesto, no justifico sus acciones", ha asegurado Djokovic en declaraciones recogidas por L'Équipe.

El serbio ha incidido en que tras sus disculpas ha quedado claro que "cometió un error". Además, ha asegurado que "la decisión de descalificarle estuvo justificada dadas las circunstancias" y que espera que "algo asó no vuelva a suceder". "Estoy seguro de que será capaz de abordar esto con madurez".

Alexander Zverev terminó muy molesto tras perder el duelo de dobles en los octavos de final del Abierto Mexicano.



Djokovic también ha aprovechado para lanzar una indirecta sobre el compañerismo en el circuito. "Nunca alentaré a la ATP a descalificar o multar a un jugador. Todo el mundo tiene defectos y puede cometer errores. Ya ha habido muchos ejemplos de jugadores que golpean su raqueta contra la silla del juez", ha señalado el serbio.

El tenista alemán, expulsado de torneo, ha pedido disculpas en redes sociales. Según Zverev, ya trasladó dicho sentimiento al propio árbitro después de calmarse. "Es difícil de expresar en palabras cuánto me arrepiento por la actitud que ofrecí durante y después del partido", ha indicado en su cuenta oficial después de que las imágenes hayan dado la vuelta al mundo.

El retorno de Djokovic

El comentario de Djokovic se produce en unas semanas donde ha sido el centro de atención. El número uno del mundo fue expulsado de Australia por no estar vacunado y después de varios días de tensión ha regresado a las pistas. Sin embargo, durante todo este tiempo el debate sobre su figura ha crecido por las informaciones que han ido surgiendo.

Hay torneos que ya han asegurado que no le dejarán jugar si no está vacunado. Otros sí se lo permitirán. Y algunos tenistas y entrenadores han opinado acerca de esa ausencia del serbio en los grandes torneos. Él, que está cogiendo ritmo competitivo en Dubái, no ha desaprovechado la oportunidad para pronunciarse sobre las imágenes que copan la actualidad del tenis esta jornada.

