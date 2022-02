Djokovic: "No puedo elegir y jugaré donde pueda, estoy feliz de volver"

Novak Djokovic vuelve a jugar y lo hace en el Masters de Dubái. El tenista serbio puede perder el número 1 de la ATP, algo que ha asegurado que no le preocupa. Tampoco lo hace la posibilidad de quedarse sin jugar algunos de los torneos más importantes del circuito por no vacunarse. Incluido los Grand Slam. Ya el pasado mes de enero se quedó fuera del Abierto de Australia, con lío judicial y político de por medio.

"Hubo muchas emociones a mi vuelta de Australia. Necesitaba tiempo para pensar y descansar mentalmente. Acabé decepcionado. Me entristeció todo lo que pasó y como me tuve que marchar del país. Después, tenía muchas ganas de volver a jugar y competir", ha asegurado 'Nole'.

El serbio ha explicado cómo está enfrentando todo lo que le está pasando en estas últimas semanas: "Me he preparado como he podido dada la situación vivida. Estoy más motivado por eso también. Con ganas de saltar a la pista y jugar lo mejor que pueda. Estoy muy feliz de volver a jugar".

Novak Djokovic, durante un entrenamiento en Melbourne Park REUTERS

"Voy a tener que seguir la normativa. Siempre que me permitan jugar un torneo iré a ese lugar a disputarlo. No tengo la intención de jugar una temporada completa de jugar todo. Tampoco era mi idea antes. Tenía el propósito de centrarme en los Grand Slams y en algunos Masters 1000, pero ahora la situación es diferente. No puedo elegir y jugaré donde pueda", ha continuado Djokovic.

Además, ha asegurado que sus compañeros -y rivales- le han recibido bien: "Los jugadores con los que he coincidido en el vestuario de aquí han sido bastante positivos y he tenido un buen recibimiento. No puedo decir lo mismo de Australia donde todo fue un poco Australia. Aquí todo bien"

El número 1

'Nole' puede perder el reinado en el ranking de la ATP dependiendo de su actuación en Dubái y la de Daniil Medvedev en Acapulco. Aunque el serbio no está preocupado por ello: "Sé que puede ocurrir y depende de lo que haga aquí aunque no estoy pendiente de todas las posibilidades. Lo único que tengo en mi cabeza es ganar cada partido que juego. Medvedev se merece ser número uno. Si lo hace esta semana seré el primero en felicitarle".

