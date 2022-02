Dubái y la vuelta de Novak Djokovic: su idilio, un partido con Maradona y la promesa del director

Quedan cuatro días para que Novak Djokovic regrese a las pistas de tenis. Será el 21 de febrero, en el primer certamen del año en el que participará tras lo ocurrido en el Abierto de Australia. Se trata del ATP 500 de Dubái, que durará hasta el día 26. El tenista serbio ha encontrado en el torneo de la ciudad de Emiratos Árabes Unidos un punto idílico en el que volver a jugar tras no hacerlo desde el 3 de diciembre de 2021.

Pero ¿por qué Dubái? Primero porque ahora mismo tampoco es que Djokovic esté para elegir mucho. Ya es sabido de su boca que no está vacunado ni tiene planes de hacerlo próximamente. Va hasta el final y con todas las consecuencias con sus principios y eso le privará de poder competir en buena parte de los torneos del calendario, al menos mientras no cambie drásticamente la situación de la pandemia.

En Dubái se permite la entrada al país de gente que no está vacunada. Solo tiene que dar negativo en una PCR al entrar en el territorio por lo que Djokovic, que pasó el virus en diciembre, no encontraría barreras para poder jugar allí. Difiere la situación de lo que le ocurrió en Melbourne o de lo que le impide jugar, por ejemplo, el Masters 1.000 de Indian Wells o el de Miami, que sí requieren la pauta completa por las restricciones sanitarias de Estados Unidos.

"Será bienvenido", decía esta semana el director del ATP 500 de Dubái Salah Tahla. Sus palabras llegaron antes de conocerse públicamente que Nole seguía con su apuesta firme de no vacunarse por el momento. La polémica en torno al tenista de Belgrado no importa al certamen, que celebra volver a contar con una estrella de su nivel.

"Es mejor pensar en el futuro y ser positivo. Creo que es genial tenerlo (a Djokovic) de regreso. Sé que todo el mundo ha estado en su contra, pero al final es el número uno del mundo y es un excampeón en Dubai", decía Tahla al respecto.

Para Djokovic es un torneo idílico para regresar allí. Ha sido cinco veces campeón en la superficie dura de Dubái: en 2009, 2010, 2011, 2013 y 2020. Solo hay un tenista que se ha coronado campeón más veces que el: Roger Federer, con ocho trofeos.

En los Emiratos Árabes Unidos son más permisivos con las medidas que en otros territorios y al 20 veces campeón de Grand Slam solo le exigirán que siga los protocolos sanitarios vigentes. No hay preocupación en torno a su participación.

"No nos preocupa (su estado de vacunación) porque lo más importante para nosotros es seguir las políticas y los protocolos del gobierno. El gobierno aquí no requiere que alguien esté vacunado para ingresar al país. Siempre y cuando se someta a la prueba PCR y esas pruebas sean negativas, entonces puede ingresar. Tenemos pruebas PCR disponibles en el aeropuerto a la llegada y también en el torneo y el hotel oficial", sostenía el director del torneo.

El ATP de Dubái coincidirá en el tiempo con otras competiciones como el último certamen de la gira sudamericana de tierra batida (en Santiago de Chile) y el ATP 500 de Acapulco. Habrá que poner especial atención a este último, en el que participará Daniil Medvedev. Si el ruso, al menos, iguala el papel de Djokovic en Dubái se convertirá en el nuevo número 1 del ranking ATP. Ganar en México, automáticamente, le aseguraría el sorpasso al serbio.

Conoció a Maradona

Djokovic trata de abstraerse de eso y lo que quiere es volver a jugar. Lo hará en un torneo en el que, además de haber ganado cinco veces, tiene experiencias únicas. Una de ellas fue el encuentro que tuvo con el fallecido Diego Armando Maradona, en 2011. En Dubái compartieron ratos juntos, jugando al fútbol-tenis sin ir más lejos, y cuajaron una buena relación.

Maradona, al tiempo, alabaría a Djokovic contando algunas de las revelaciones sobre su vida que le hizo el tenista: "A mí me lo contó Djokovic. Él tenía que entrenarse esquivando bombas del otro lado de Serbia", contó al poco después. "Djokovic podía quedarse calentando durante dos o tres horas pero me dice 'no me iba a comer un bombazo'. Se quedaban esperando el llamado de su entrenador avisando dónde caían las bombas. Si caían a la derecha, irían a la izquierda y así sucesivamente. Hay cosas que realmente te conmueven", siguió.

Vuelve Djokovic y lo hace en uno de los escenarios que más le favorecen. Entre toda la polémica, el por ahora número 1 querrá demostrar que seguirá aspirando a alzarse con todos los títulos de los torneos en los que le queden participar.

