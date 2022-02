Giménez se queja del césped tras empatar ante el United: "Es una desgracia, ¿no se ve?"

El Atlético de Madrid se quedó con mal sabor de boca ante el Manchester United después de haber dominado gran parte del partido. El cuadro de Simeone acabó empatando con un gol del rival en el minuto 80 y se marchó disgustado al túnel de vestuarios. José María Giménez, central colchonero y peso pesado del equipo, destacó la dureza de ese varapalo y quiso poner también el foco en el césped.

El central aseguró al término del encuentro que el terreno de juego no se encontraba en condiciones. Así lo reconoció en los micrófonos de Movistar +, aunque nada más soltar la crítica el propio Giménez se dio cuenta de que podía haber cometido un error por tanta sinceridad. El uruguayo evitó dar más detalles y simplemente se quedó mirando el estado en el que terminó el césped.

Pese a todo, Giménez destacó que irán a Mánchester a ganar. Una actitud coincidente con la de Enrique Cerezo, que no se mostró molesto por el resultado. "No me voy disgustado. Ha sido un partido que nos hemos merecido ganar tranquilamente y que por culpa de los postes y de otras circunstancias pues no lo hemos ganado. Voy muy tranquilo a Mánchester. A partir de que los goles fuera de casa no valen el doble, nosotros tenemos muchas oportunidades de superar la eliminatoria allí", indicó.

Mal sabor de boca

"Sí. Un poco molesto. No merecemos empatar. Hicimos mucho para ganar, fuimos totalmente superiores a ellos. Manejamos todas las facetas del juego. Defendimos bien. Estuvimos en ataque. Creamos ocasiones. Llegamos con claridad. Dos fallos al final... Si no eres eficaz, ellos también son muy buenos. Cuando nos agarraron un poco abiertos, sabíamos que era una herramienta fuerte de ellos. El gol cayó mal".

El error final

"Al final también es virtud de ellos. Si te fijas, nosotros basculamos la línea. Los medios estaban en la derecha. Al final el único que tiene enfrente soy yo. Trato de evitar el tiro al arco".

El césped

"Es una desgracia también del campo. Ojalá mejore un poquito. ¿No se ve? Una desgracia que nos costó el gol. Es un empate que no merecíamos".

Actitud ofensiva

"Nosotros tenemos que jugar como jugó el Atlético de Madrid siempre. Con mucha garra y corazón. El míster planteó bien el partido, sobre todo sabiendo cómo presionar. Van saliendo las cosas buenas que se vienen trabajando durante la semana. Tenemos que seguir creciendo. En la vuelta vamos a ir a ganar".

Golpe del gol

"Cuando te empatan un partido en tu casa, con toda la gente, con la fiesta que hicieron, cómo nos recibieron... Uno como jugador, se vio clarísimo que buscamos el gol de la victoria. Pero si te pones a pensar un empate es mejor que perder. Si te agarran descolocado por ir a buscar el gol vas a Inglaterra perdiendo que es lo que no queríamos".

Afición

"Qué se puede decir. Son un 11 sobre 10. Increíble siempre. No es de ahora".

