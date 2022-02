Simeone apoya la nueva norma de los goles fuera de casa: "Es más justo"

Diego Pablo Simeone se fue del Wanda Metropolitano con buenas sensaciones pese al empate ante el Manchester United. El técnico destacó el cambio de actitud de sus jugadores a raíz de las reuniones internas que se han producido y aseguró que siguen teniendo las mismas opciones que antes del partido.

El técnico también apoyó el cambio de norma sobre el valor de los goles fuera de casa. En caso de mantenerse esa norma, el Atlético debería ir a Old Trafford con el riesgo de tener que anotar dos tantos. Ahora, sin embargo, el nuevo reglamento te obliga a "no perder" y por tanto exige más.

El fallo final

"De una acción bien ejecutada de ellos encontraron un desajuste nuestro. Una precisión quirúrjica de ellos ante la primera ocasión de gol. Griezmann nos dejó cerca de ganar. Me voy con lo que vieron. Un equipo que compite, que está fuerte, que hizo cosas buenas. Espero que sigamos por este camino".

¿Por qué no juegan así siempre?

"Es una buena pregunta. Pero no la sé. Es una buena pregunta".

Opciones

"Estamos igual que antes del partido. No cambia nada de ayer a hoy porque empatamos. Vamos a jugar con su gente y ambiente. Tendrán más verticalidad y empuje que aquí. Es el nivel que se ve cuando juegan en la Premier. Es un rival importantísimo en la Champions y en el mundo para poner a prueba todo".

Cambio de actitud

"Hay distintas maneras de posicionarse ante las cosas. Si nos ponemos a buscar: ¡Pobrecito, tuvieron solo un tiro! Yo me quedo con las cosas que hicimos mejor. Tras las reuniones que hemos tenido, se está viendo el espíritu que queremos. Osasuna fue muy bueno, hoy fue muy bueno. Ojalá sigamos en esta línea".

Sin ganar en casa

"No porque es fútbol. De octavos de final para adelante se puede ganar la Champions sin ganar ningún partido".

Cambio de Joao

"Lo veía cansado, que no corría para atrás. Griezmann está volviendo de lesión y trabaja bien esa situación. Joao hizo un partidazo. La contundencia de Joao nos permitió adelantarnos. Su trabajo y el de Correa fue consecuencia de lo que pedía el trabajo. Cuando las fuerzas empezaron a bajar, queríamos seguir alimentando el partido para no bajar la energía".

Sensación positiva

"La amargura es pasajera por no haber ganado un partido que trabajaste muy bien. Más doloroso es el partido del Levante por jugar como no debías. Hoy nos vamos con una sensación positiva, alimentando lo que queremos. A lo largo de la temporada nos damos cuenta de que todos tienen su momento y su tiempo, como Herrera. Jugadores que no venían jugando asiduamente han jugado un partido muy bueno".

El valor doble de los goles

"Es tan buena la reflexión, porque es lo que pienso. Ahora te obliga siempre a ganar. No te deja en paz, esa es la realidad. Puedes ganar acá y allí no puedes perder. El gol doble nos habría hecho hoy más complejo, pero creo que es más justo ahora porque te obliga a no perder".

