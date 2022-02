Enrique Cerezo protege a Simeone de un despido del Atleti: "No sería ni lógico ni justo"

El Atlético de Madrid recibe este miércoles al Manchester United en el Wanda Metropolitano. Partido clave en la temporada del equipo rojiblanco, que pasa por un mal momento y está necesitado de un punto de inflexión para salir adelante. El duelo contra los red devils, liderados por Cristiano Ronaldo, es trascendental y en la previa del encuentro ha hablado Enrique Cerezo, presidente del club rojiblanco.

El Partidazo de COPE charló con Cerezo el lunes por la noche. El máximo mandatario del Atlético de Madrid hizo repaso de la actualidad que concierne a su club, marcada especialmente por los rumores que surgen en torno al futuro de Diego Pablo Simeone. El presidente colchonero prefiere llamar a la calma en cuanto a ese y a otros temas, como el de la situación que atraviesa Joao Félix.

Cerezo fue rotundo con Simeone, que tiene contrato hasta 2024: "Es un activo importante del club que debemos mantener. No se nos ha pasado por la cabeza que Simeone deje de ser el entrenador del Atlético de Madrid. No sería ni lógico ni justo buscar otro entrenador. Tendremos Simeone para rato".

Joao Félix grita tras marcar Reuters

Igual de claro fue con Joao Félix, la supuesta estrella del equipo que no termina de arrancar en Madrid: "Joao Felix es un gran jugador y a veces las cosas no salen como uno quiere. Le pegan mucho, sale y ya le están dando. Por todos sitios, a todas horas y en cualquier momento", defendió al portugués.

Crisis y el Manchester United

En cuanto a la situación del Atleti, prefiere que no salten las alarmas y no quiere escuchar una palabra en concreto: "No creo que haya crisis. Somos todavía campeones, podemos terminar entre los 4 primeros y tratar de hacer un buen papel en la Champions League".

Para empezar a salir del pozo hay que salir del Wanda este miércoles con un resultado favorable. El Manchester United está teniendo una temporada parecida a la del Atleti y su eliminatoria será la de dos equipos necesitados de una alegría: "El United parece que no termina de acabar bien y ayer ganó 2-4. Es uno de los equipos clásicos de toda la vida. Cristiano es un magnífico jugador. Tuvo grandes años en España", decía Cerezo.

