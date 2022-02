Nuevo escándalo en el Ajax: Winston Bogarde, el fichaje ruinoso del Barça, acosó a una empleada

El Ajax vuelve a estar señalado por otro caso de acoso sexual. El protagonista ahora es Winston Bogarde, que habría sido denunciado en 2020 por los mismos actos que han llevado al reciente cese de Marc Overmars, ya exdirector deportivo del club. Ha sido el medio neerlandés NRC el que ha mostrado a la luz la nueva polémica que pone patas arribas a la entidad de Ámsterdam.

Los actos de remontan a dos años atrás, cuando una trabajadora del Ajax denunció haber sido acosada por el exfutbolista a través de mensajes de texto. Bogarde lleva años trabajando en el club, siendo el actual entrenador asistente. Aquella denuncia desembocó en una investigación interna que fue resuelta por el club asegurando que se trataba de "un asunto privado".

Pero la investigación de una agencia externa había concluido antes que existió acoso: "(Bogarde) contribuyó activamente a una pauta de interacción que resultó destructiva para la denunciante (...) Con poco respeto y después de un tiempo de forma verbalmente agresiva", señalaba el informe.

La investigación acusaba a Bogarde de ignorar "las objeciones y contraobjeciones" de la mujer. Además, se incluía la visión de un psicólogo que entendió que la trabajadora "sufrió graves daños psicológicos" por el comportamiento del exfutbolista.

Winston Bogarde, en el Ajax en la actualidad Ajax

El Ajax hizo caso omiso a la denuncia de su empleada y al informe presentado. El asunto se archivó y Bogarde mantuvo su puesto dentro de la institución sin consecuencias de ningún tipo. La suspensión de Overmars ha expuesto públicamente el caso de Bogarde, que se expone ahora a sufrir un castigo similar que el de su compatriota.

El despido de Overmars

Problemas en el Ajax, que acumula casos de acoso en su estructura. Overmars publicó un comunicado asumiendo los hechos tras salir a la luz su caso: "Estoy muy avergonzado. La semana pasada me enfrenté a mi comportamiento. Lamentablemente, no me di cuenta de que había cruzado la línea, pero en los últimos días me ha quedado claro y quiero disculparme. Ahora me doy cuenta de lo que he hecho, pero es demasiado tarde".

El Ajax cesó inmediatamente a Overmars, encargado de su dirección deportiva que, además, acababa de ampliar su contrato de 2024 a 2026. La exposición del caso por parte de NRC pone a Bogarde, ayudante de Ten Hag en el primer equipo, ante el peligro de ser despedido, pero también queda señalado el propio club por su inacción en el momento en el que se produjo el supuesto acoso.

Bogarde, en el Barça

Bogarde tuvo paso por el fútbol español cuando fichó por el FC Barcelona en 1998. Su compatriota Louis Van Gaal fue su principal valedor, pero el fichaje dejó mucho que desear: solo jugó un partido oficial en su primera temporada y se marchó tras una segunda en la que disputó 21 partidos y anotó dos goles. El hecho de que destacara por su físico no hizo que cuajara como azulgrana.

