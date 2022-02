El Ajax sigue en crisis tras el 'caso Overmars': denuncian por violación a un canterano

El Ajax continúa inmerso en una crisis interna tras el cese de Marc Overmars por acoso a varias trabajadoras del club. La entidad neerlandesa tendrá que afrontar en las próximas horas la denuncia que existe sobre un canterano por una presunta violación. Medios del país han dado el nombre del jugador del filial afectado y han indicado que los hechos, pese a conocerse ahora, se produjeron hace unos meses.

La denuncia de la presunta víctima se ha confirmado estos días. Según ha informado Roddle Talk, el jugador de 20 años Donny Warmerdam abusó sexualmente de una chica hace seis meses. Warmerdam comenzó a hablar por Internet con la mujer. Poco después quedaron personalmente en una fiesta. Y, tras el primer contacto físico, se cometió el supuesto delito.

Warmerdam intentó excederse con la chica. Después de unos besos, este le arrancó la ropa mientras ella intentaba escapar. El jugador, supuestamente, abusó de ella y se marchó de la fiesta tres minutos después. La información emitida por el medio neerlandés habla de unas imágenes en las que se pueden captar algunas de estas escenas en el local.

La denunciante cuenta con pruebas de lo sucedido. Además, hay testigos que la vieron salir llorando del local tras lo sucedido con el joven Donny Warmerdam. Por ello, se espera que en los próximos días haya novedades en el caso con una posible sanción por parte del cuadro holandés. La víctima ya ha denunciado ante la policía y prevé presentar un informe para reforzar su versión de los hechos.

El caso de Donny Warmerdam llega justo unos días después de que estallara la polémica con Marc Overmars. El histórico jugador ha sido denunciado por varias trabajadoras del club por acoso. Incluso él ha reconocido parte de los hechos. El Ajax, ante la presión mediática y el reconocimiento del propio exjugador, no ha tenido más remedio que cesarle de todas sus funciones.

El 'caso Overmars'

Overmars estaba trabajando hasta este momento de director deportivo. Exjugador de Ajax y Barça, entre otros clubes, el neerlandés era uno de los rostros más reconocidos del equipo de Ámsterdam. De ahí que las denuncias recibidas en las últimas fechas y todo lo sucedido posteriormente haya sorprendido tanto.

El propio exdirigente, cuya vida cambiará a partir de ahora en el aspecto profesional, no ha dudado en pedir perdón. "Estoy avergonzado. La semana pasada me enfrenté a informes sobre mi comportamiento y de cómo afectó a otros. Desafortunadamente, no me di cuenta de que estaba cruzando la línea", indicó.

"De repente sentí una enorme presión. Me disculpo por eso. Ciertamente, este comportamiento es inaceptable para alguien en mi posición". Tras ello, Overmars ha sido cesado y el Ajax se enfrenta a una crisis institucional. Después de conocerse la otra denuncia al jugador del filial, la tensión en el club aumenta y la crisis sobre el control de los comportamientos de sus miebros continúa.

[Más información - El Ajax critica a la UEFA por anteponer los intereses económicos y la compara con Trump]

Sigue los temas que te interesan