El Betis remonta ante el Rayo Vallecano y golpea primero en las semifinales de la Copa del Rey

El Betis remontó ante el Rayo Vallecano para golpear primero en las semifinales de la Copa del Rey. Marcó primero Álvaro García, pero después Borja Iglesias y William Carvalho dieron la vuelta al marcador con dos auténticos golazos. [Narración y estadísticas: Rayo Vallecano 1-2 Real Betis Balompié]

El Estadio de Vallecas vivió un inicio de partido más tranquilo que los anteriores. Después de toda la polémica surgida por la contratación de Carlos Santiso como entrenador del equipo femenino, las aguas volvieron a su cauce. Al menos esta vez. Todo para ir todas a una en ese objetivo de conseguir meterse en la final de la Copa del Rey 2021/2022.

Con ese objetivo saltó el Rayo Vallecano al terreno de juego. Y vaya sí lo demostró. A las primeras de cambio, antes de que se cumpliese el minuto 5 de partido, los franjirrojos se pusieron por delante en el marcador gracias al tempranero gol de Álvaro García. Balliu profundizó por banda derecha y puso un centro al área que el '18' del Rayo no desperdició. Remate a bocajarro de cabeza para batir a Rui Silva.

Álvaro García celebra el 1-0 ante el Betis EFE

Más incisivo y con mayor intensidad, los de Iraola salieron a dominar el encuentro. Los de Vallecas continuaron buscando la portería rival. Y gozaron de una doble ocasión, con dos centros al área consecutivos, que fueron repelidos por la defensa verdiblanca. Pese al dominio rayista, el Betis también dispuro de una buena oportunidad para firmar el empate.

Álex Moreno puso un buen centro que no llegó a despejar Dimitrievski. Esto lo aprovechó Ruibal en el segundo palo, pero su ejecución salió defectuosa. Después del susto, el Rayo Vallecano siguió mandando, pese a algunos tímidos intentos de Nabil Fekir. Aunque no fue hasta pasado el ecuador de la primera mitad cuando llegó lo bueno.

Primero fue Juanmi el que estuvo muy cerca de empatar la contienda. William Carvalho puso un balón largo de matrícula de honor para el aún mejor control de Juanmi. El bético intentó picarla por encima de Dimitrievski, pero su lanzamiento se marchó fuera por poco. En la siguiente, el Betis logró ese ansiado 1-1.

Borja Iglesias celebra el gol del empate ante el Rayo EFE

Espectacular gol de Borja Iglesias. Como Juan Palomo, él se lo guisó y se lo comió. Dejó a varios defensas atrás para con un disparo raso y cruzado desde fuera del área firmar el tanto que devolvió las tablas al luminoso. Encontró el hueco el 'Panda'. No se lo pensó y mandó el esférico para dentro.

Con el empate se animó aún más el partido. Aunque fue en los últimos minutos de la primera parte cuando se produjo un mayor número de ocasiones. Desde las incursiones del goleador Álvaro García a una falta directa de Isi. También el Betis se animó. Desde Fekir, con una mala finalización, a la mejor de todas estas. Otra vez el 'Panda' apareció, pero rechazó a tiempo Dimitrievski para evitar el 1-2.

No hay dos sin tres

Tras el paso por vestuarios, el Rayo Vallecano volvió a salir al verde con ganas de comerse el campo. Sin embargo, al equipo que dirige Andoni Iraola le falló la claridad en los últimos metros. La claridad y también el acierto en la finalización. Esto dio paso al primer cambio del encuentro. Fuera Sergi Guardiola y dentro Radamel Falcao para buscar el gol de la victoria.

William Carvalho celebra el 1-2 en el Estadio de Vallecas EFE

Se suele decir que no hay dos sin tres. Y si los primeros goles de Rayo y Betis habían sido más bien golazos, el tercero no se quedó lejos. William Carvalho marcó un gol de fantasía. Caño dentro del área para a continuación superar a Dimitrievski. Culminó así el equipo de Manuel Pellegrini la remontada. Pero todavía no estaba todo hecho, quedaban aún por disputarse más de 20 minutos.

Comenzó a creérselo el Betis. Desde Rui Silva a Sabaly. Desde Fekir al 'Panda' Iglesias. Todo pareció encajar a la perfección en el conjunto visitante. Incluso pudieron aumentar los verdiblancos la renta. Pero el zurdazo de Borja Iglesias se marchó alto. También tuvo el empate el Rayo, pero ni Pathé Ciss ni Nteka tuvieron suerte.

Ahora habrá que esperar para que se decida la eliminatoria. El Betis golpea primero con esta victoria a domicilio. Pero ya se sabe que a partir de ahora los goles en campo contrario ya no valen doble. Eso sí, la ventaja existe y será en el Benito Villamarín donde se conozca el nombre de uno de los finalistas de la presente edición de la Copa del Rey de fútbol.

