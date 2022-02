Neymar arma su plan de escape del PSG: pone fecha a su adiós y da dos destinos

Los 30 años de Neymar Jr. no parecen ir acordes con lo que duran actualmente las carreras deportivas de los futbolistas de máximo nivel. El brasileño no tiene en mente aguantar hasta los 37 en los que se encuentra, por ejemplo, Cristiano Ronaldo o, ni mucho menos, hasta los 40 que tiene Zlatan Ibrahimovic. Su fecha de caducidad es más temprana (al menos en Europa) y ya piensa en su futuro fuera del PSG.

Neymar tiene contrato con el PSG hasta 2025. Entonces tendrá 33 años, pero no está claro del todo que vaya a cumplirlo. El primero en alimentar esta teoría es el propio Neymar, que ha hablado esta semana sobre el futuro de su carrera. Tiene en mente dos lugares donde le gustaría jugar.

"Tengo muchas ganas de volver a jugar en el Santos. Lo que realmente echo de menos es jugar en el pueblo, Dios mío, aquel estadio maravilloso", dice Neymar en el podcast Fenómenos. Y añade: "También tengo muchas ganas de jugar en Estados Unidos, al menos una temporada... Es un campeonato corto. Tienes tres o cuatro meses de vacaciones...".

Neymar Júnior, durante un entrenamiento. EFE

Neymar profundiza en sus planes de futuro más allá del PSG: "No sé. Tengo algunas dudas al respecto. No sé si volveré a jugar en Brasil. Me encantaría jugar en la MLS, en realidad. Me encantaría jugar allí al menos durante una temporada. ¿Por qué? Su temporada es más corta, así que tendría tres meses de vacaciones. Jugaría muchos años más".

¿Salida anticipada de París?

De hecho, Neymar dejó caer una fecha en la que podría salir del PSG si no cumple su contrato y no queda mucho para ella: "Bromeo con mis amigos que me jubilaré cuando tenga 32 años. Pero es solo una broma. No lo sé", dijo.

Sobre su retirada, añadió lo siguiente: "Honestamente, jugaré hasta que esté mentalmente cansado. Si mi salud mental está bien y mi cuerpo también... Físicamente, creo que todavía aguantaré unos cuantos años. Pero mi salud mental es lo más importante. Mi contrato con el PSG durará hasta que tenga 33 años. Así que estaré jugando hasta entonces al menos".

De momento, la cabeza de Neymar está puesta en la vuelta de la eliminatoria de Champions League contra el Real Madrid. Con una ventaja favorable de 1-0, el equipo parisino deberá hacer bueno su resultado en casa en su visita al Santiago Bernabéu el próximo 9 de marzo.

[Más información: Neymar Júnior, a 4,4 millones de euros el gol y a 3,07 el partido en el PSG: la obsesión maldita de Catar]

Sigue los temas que te interesan