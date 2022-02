Khabib, sin pelos en la lengua: "¿Conor McGregor? Me molestó que se rindiese tan pronto"

El 6 de octubre de 2018 tuvo lugar en el T-Mobile Arena de Las Vegas (Estados Unidos) la pelea más importante de las historia de la Ultimate Fighting Championship (UFC). En aquella velada, la UFC 229, Khabib Nurmagomédov se enfrentó a Conor McGregor en el octágono. La victoria fue para el ruso, pero lo que todo el mundo recuerda es el espectáculo bochornoso que se vivió después.

En el pódcast de Full Send, 'The Eagle' ha hablado sobre su carrera y, por supuesto, también de aquel recordado cara a cara con Conor McGregor. Por otro lado, también se ha referido a su retirada. Y sí, ha reconocido que antes de entrar a la jaula para enfrentarse con Justin Gaethje, ya sabía que era su última pelea en las artes marciales mixtas (MMA).

Khabib ha afirmado que su pelea contra 'The Notorius' ha sido la "más grande que ha habido en las MMA". Además, el ruso ha analizado el motivo de su rivalidad con McGregor: "Lo que hubo entre él y yo fue real, todo lo que pasó antes del combate, durante y después fue auténtico".

Carrera en UFC

"Siempre que tenía un nuevo rival en UFC se decía que era el que me podía ganar. Luego llegábamos a la jaula y yo sentía que no estaban a mi nivel. Pero todo el mundo fue duro, incluso Conor. Como en el juego mental, porque a veces el juego mental es más duro que el físico. Por ejemplo, mi última pelea fue muy dura para mí desde un punto de vista mental por lo que le pasó a mi padre -falleció por complicaciones derivadas de la Covid-. Hacer aquel campamento de entrenamiento sin él me costó. Cuando la gente ve mi récord parece muy fácil, dominé a todos, pero la mayoría fueron duros para mí".

Fichaje de Jake Paul para Eagle FC

"Él no tiene experiencia. Le podemos dar una oportunidad, podemos firmar un contrato, le podemos pagar, pero ya veríamos".

Altercados tras la pelea contra McGregor

"No voy a decir que esté orgulloso de lo que pasó en UFC 229. Con la edad que tengo ahora mismo tal vez no saltaría de aquella forma, pero en aquella época yo me estaba preparando para la guerra, entré en la jaula, peleé con ese tipo, se rindió, y yo me quedé pensando: '¿Entrené tan duro para esto? ¿Te vas a rendir así de fácil?' Solo lo cogí de la barbilla y se rindió. Eso me molestó, porque yo esperaba más de lo que encontré en la jaula, esperaba más. Lo que pasó después, pues no lo recuerdo del todo para ser honestos. Recuerdo que alguien de su esquina dijo algo y fue un momento muy emocional para mí. Pensé, bueno, al menos la fiesta no ha terminado".

No hubo revancha

"Nadie me lo pidió. UFC dijo, ¿por qué tendríamos que hacer esto de nuevo? Él tiene que ganar antes alguna pelea y tú también, y entonces tal vez lo haríamos, pero ahora mismo lo mataste en el cuarto asalto, lo finalizaste y él se rindió. No hay razón para una revancha".

Rivalidad con 'The Notorius'

"Porque teníamos la misma meta y cuando dos deportistas tienen la misma meta, no se gustan. Los dos queríamos ser campeones, es bastante simple. Por supuesto que nuestra pelea fue la más grande que ha habido en las MMA, no hay ninguna cerca de esta, ni siquiera cuando él peleó con Mayweather, porque esa pelea no le importó mucho a la gente. Aquello en concreto fue más un evento histórico entre campeón de boxeo y de MMA, pero creo que la gente ni se acuerda de lo que pasó en el combate porque fue como una pelea de sparring. Para mí aquello no fue una pelea real porque este tipo -McGregor- no era un boxeador de verdad y por lo que hizo Mayweather. Fue falsa. Pero lo que hubo entre él y yo fue real, todo lo que pasó antes del combate, durante y después fue auténtico".

