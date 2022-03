Conor McGregor se une a la puja por el Chelsea: va a "explorar" la compra por 3 mil millones

El Chelsea está en venta. Roman Abramovich dejó la gestión del club londinense después de la guerra que Rusia abrió con Ucrania la pasada semana. La estabilidad en Stamford Bridge se tambalea, mientras aparecen posibles compradores para el vigente campeón de la Champions League. Es ahí dónde ha aparecido el nombre de Conor McGregor.

No es la primera vez que 'The Notorius' se vincula con un proyecto dentro del mundo del fútbol. El pasado año 2021, ya se habló de la posibilidad de que entrase de lleno en el Manchester United. De hecho, es un reconocido seguidor del equipo de Old Trafford.

Sin embargo, McGregor ve con buenos ojos pasar a ser el nuevo propietario del Chelsea. Al menos eso es lo que parece a tenor del mensaje que ha publicado el propio luchador de la Ultimate Fighting Championship (UFC) en Twitter. En este tuit, Conor ha destacado que va a "explorar" la posibilidad de comprar a los blues.

La venta del club de Londres puede cifrarse en 3 mil millones de libras. Una cantidad muy alta, incluso para Conor McGregor. No hay que olvidar que el luchador irlandés fue el deportista mejor pagado del mundo el pasado año. No solo por su trabajo en la UFC, sino por sus negocios fuera del octágono.

Compra millonaria

En la imagen del tuit, se puede ver una imagen privada en la que se lee lo siguiente: "Chelsea en venta. 3 mil millones. Vamos a comprarlo". "Deseo explorar esto, Chelsea", escribió en su mensaje en la famosa red social 'The Notorius'. Esto sabiendo que la fortuna estimada del luchador ascendería hasta los 135 millones.

El multimillonario suizo Hansjorg Wyss es otro de los que está dispuesto a comprar el Chelsea. En su caso, ya ha asegurado, en declaraciones para el medio de su país Blick, que Roman Abramovich "está pidiendo demasiado". El culebrón continúa mientras parece que Conor McGregor también busca aliados para poder postularse a la compra del mítico equipo de la ciudad de Londres.

