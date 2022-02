La UFC llega al metaverso: el plan de Dana White y cómo Khabib le adelantó

El mundo vive en un constante cambio. Lo que hace años parecía solo poder salir de una película de ciencia ficción está a punto de convertirse en el pan de cada día. Sí, hablamos del metaverso. ¿Y qué es el metaverso? Pues es un mundo virtual en el que cada persona que quiera podrá conectarse a través de una serie de dispositivos. Será una manera de teletransportarse a un mundo diferente gracias a la realidad virtual.

No estamos hablando de ciencia ficción o de fantasía. Aquí se habla de una realidad alternativa en la que podremos interactuar, trabajar, practicar deporte, ir a conciertos, a eventos... desde nuestras casas. El futuro ya está aquí. Aunque todavía no haya unanimidad sobre si es positivo o negativo este nuevo universo que se abre ante nosotros.

Este nuevo universo que se abre entre nosotros no ha pasado desapercibido por el deporte. Dana White parece decidido a que sea un atractivo más dentro de la Ultimate Fighting Championship (UFC). Aunque al avispado dirigente se le ha adelantado el que fuera uno de sus 'alumnos' más avanzados: Khabib Nurmagomédov.

Proyecto de la UFC

Si hay un hombre del deporte que destaca en la actualidad por su ojo para los negocios, ese es Dana White. El presidente de la UFC, que ha prometido a Ilia Topuria traer un evento hasta España, confirmó este mismo mes de febrero que está estudiando dar el salto de la compañía al metaverso.

"Nosotros estamos mirando hacer una pelea en el metaverso. Estamos trabajando en eso hace algún tiempo. Será una pelea en vivo, real, que sucederá dentro del metaverso. Tú colocas tus gafas, puedes levantarte y andar. Aún estamos trabajando en eso y sucederá dentro de breve. Será una pelea real", afirmó Dana White en una entrevista para Full Send Podcast.

Dana White, presidente de la UFC Reuters

No se sabe cuándo dará el salto la UFC al metaverso, pero la intención de Dana White es que la empresa estrella de las artes marciales mixtas (MMA) pueda hacer que sus aficionados disfruten de un mayor número de experiencias de la compañía a través de esta iniciativa.

Las pistas que ha dado Dana White son las siguientes: pelea en vivo y pelea real dentro del metaverso. Cuándo o quiénes serán los protagonistas son todavía incógnitas sin resolver. Al igual que si los aficionados podrán también disfrutar de los combates a través de la realidad virtual. Pero, aunque la UFC está ya trabajando en este proyecto, no serán pioneros en la materia...

Khabib vs. Holloway

Antes que Dana White se estrene con la UFC en el metaverso, las MMA ya han llegado a este. De hecho, dos exluchadores de su compañía han protagonizado una pelea que nunca se vio en la jaula de la Ultimate Fighting Championship. Khabib Nurmagomédov contra Max Holloway. Un golpe más de 'The Eagle' a la organización que le llevó a la cima del éxito.

La pelea que no pudo celebrarse en el UFC 233 por problemas en el pesaje de Holloway tuvo su versión 2.0 gracias a la realidad virtual. El de Hawái peleó desde su salón, Khabib desde su gimnasio. A través de Mozilla Hubs Metaverse y encabezado por Legionfarm NFT, además de los comentarios de Daniel Cormier y Islam Makhachev como analistas, el combate se llevó a cabo.

Bajo las reglas del boxeo, Khabib escogió pelear bajo la figura de Apollo Creed y Max Holloway como Iván Drago. Esto porque todavía no tienen sus propios avatares. Pero lo importante fue lo que se vio dentro del ring y ahí 'The Eagle' sumó una nueva victoria más (por KO). Aunque no cuente para ese invicto en MMA, el ruso continúa sin conocer la derrota. Ni en el metaverso pueden con él.

