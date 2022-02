La UFC llega a España de la mano de Ilia Topuria: las condiciones del acuerdo

Ilia Topuria viajó a Las Vegas para mantener una cumbre con Dana White. El presidente de la Ultimate Fighting Championship (UFC) ha prometido al 'Matador' que habrá un evento de la compañía en España. Esto después de que antes de su última pelea, el hispano-georgiano no superase el corte médico y se tuviese que quedar sin pelear ante Charles Jourdain en el UFC 270.

Este era uno de los grandes objetivos de Ilia Topuria. Así lo confesó en una reciente entrevista con EL ESPAÑOL: "Uno de mis sueños es, además de convertirme en campeón de la UFC, hacer un evento en España y que peleemos aquí. Hace muchos años que no peleo en España y tener a toda mi gente ahí pues sería un sueño".

Un sueño que comparte con el resto de la 'Armada Española' en la UFC. Además de él, Joel Álvarez y Juan Espino forman parte de la compañía estrella de las artes marciales mixtas (MMA). Lograr traer un evento hasta España sería un triunfo de todos. "Así que, por ejemplo, cuando Joel (Álvarez) gana es como que yo ganara porque entre los dos hacemos fuerza. Uno solo cuesta un poco más", afirmó el 'Matador'.

La gran condición

El hispano-georgiano quería un evento de la UFC en España y después de reunirse con Dana White ya sabe lo que tiene que hacer para que esto se lleve a cabo. El dirigente le ha asegurado que cuando sea un Top 5, organizará un evento de la UFC en nuestro país. Así lo ha confesado el luchador durante una entrevista con Eurosport.

"Uno de mis sueños es convertirme en el mejor del mundo y el otro es traer la UFC a España algún día. No me han dicho una fecha en concreto, pero ya sé lo que tengo que hacer para que lo traigan. Estas fueron las palabras exactas de Dana White: 'el día que estés en el Top 5, vamos para España'", ha revelado Ilia Topuria.

Ilia Topuria, en el Climent Club Alicante Imagen cedida

La pregunta ahora es: ¿cuándo? Pues bien, aviso a todos los amantes de la UFC y de las MMA, no falta mucho. "Al final de este año ya estaremos en el Top 5 y el año que viene tendremos a la UFC en España. No me cabe la menor duda. No sé el mes exacto ni el día exacto. Pero será el año que viene", ha asegurado el 'Matador'.

Agenda de Topuria

Todo depende de cuándo Ilia Topuria llegue al Top 5. Para ello debe pelear en el octágono y, por supuesto, ganar. Él quiere meterse en la jaula tres veces antes de que finalice este 2022. Se pensó que podría pelear en marzo, pero habrá que esperar a abril o mayo como muy tarde.

"Yo creo que será en abril. Como tarde, en mayo. Esas son las fechas en las que espero volver. Una vez que vuelva, espero mantenerme en activo. Espero poder pelear en abril y luego otra vez en julio. Si ya no voy a tener problemas con el peso. Estaré mucho más activo", ha apuntado el hispano-georgiano.

"Quiero verme activo. Quiero aprovechar todas las preparaciones que hago. Todo lo que hago en el día a día. Todo el trabajo y el sacrificio que le pongo pues quiero que todo el mundo lo pueda ver. Estoy ansioso, aunque tengo que mantenerme paciente. Como se dice 'lento es el camino más rápido para conseguir lo que quieres'. Ahora mismo me toca ser paciente", ha destacado tras hablar con Dana White.

¿Y Evloev?

Su rival iba a ser Movsar Evloev. Tras dar positivo en Covid-19, se cayó del cartel y así se confirmó a Charles Jourdain. Finalmente, ni uno ni otro por el problema con el peso. Pero para verle ante Movsar Evloev también habrá que esperar. La pelea fue ganando empuje mediático y con todo el desenlace, son muchos los que quieren verles frente a frente.

"Quiero a Movsar (Evloev). Es lo primero que dije. Pero parece que no es el momento... y me parece lógico. La pelea se ha movido y creo que lo quieran poner en un futuro cercano para que se pueda promocionar y moverlo bien. La pelea ya tiene historia. Va a ser una pelea que va a llamar la atención", ha sentenciado Ilia Topuria. Se vienen grandes cosas para el 'Matador' y para los amantes españoles de la UFC.

[Más información: Así es Ignacio Capella, el español que quiere luchar junto a Ilia Topuria y Joel Álvarez en la UFC]

Sigue los temas que te interesan