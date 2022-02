La ayahuasca, la última moda en el deporte: así la usan Deontay Wilder, Lamar Odom o Mike Tyson

La ayahuasca es una sustancia psicodélica que han utilizado algunos deportistas a lo largo de la historia. El último en sumarse a ello es el boxeador Deontay Wilder. El púgil ha señalado recientemente que está considerando consumir ayahuasca (o yagué) para llevar a cabo un particular 'viaje espiritual'.

"Estoy de verdad interesado en eso, conseguir chamanes y cosas así, quiero emprender este viaje, este camino... Me ayudará a navegar en mi toma de decisiones sobre si quiero volver al deporte o no", ha afirmado Deontay Wilder. Aunque no es el primer deportista que seguirá este camino. Antes que él, Lamar Odom o Mike Tyson también consumieron esta sustancia.

¿Es perjudicial o beneficioso? Un estudio realizado en el 2018 y publicado en la revista Cell Reports apuntó que este tipo de medicamentos psicodélicos pueden aumentar las conexiones entre las neuronas y 'recablear el cerebro'. Una terapia no convencional que ha encontrado algunos adeptos también en el deporte.

Su consumo es algo que ha traído cierta controversia. Se conocen algunos casos que no han acabado bien. Sin embargo, David Olson, profesor asistente en los departamentos de Química, Bioquímica y Medicina Molecular, aseguró que "la gente ha asumido por mucho tiempo que los psicodélicos son capaces de alterar la estructura neuronal". Él dirigió el equipo de investigación y afirmó que "este es el primer estudio que apoya clara e inequívocamente esa hipótesis".

Deontay Wilder

Todo este tema de la ayahuasca y su relación con el deporte vuelve a estar de actualidad por Deontay Wilder. El boxeador, que perdió los dos últimos combates frente a Tyson Fury, quiere utilizar esta sustancia psicodélica para encontrarse a sí mismo y restablecer el rumbo después de su caída. Así lo ha confesado en el pódcast de Byron Scott recientemente.

"Creo que voy a hacer un viaje que tengo que hacer. Estoy pensando en hacer la ayahuasca. Ese va a ser mi proceso de toma de decisiones. La ayahuasca es algo que tomas para hacer un viaje espiritual, estás usando DMT (dimetiltriptamina) y cosas así. Estoy de verdad interesado en eso, conseguir chamanes y cosas así, quiero emprender este viaje, este camino... Me ayudará a navegar en mi toma de decisiones sobre si quiero volver al deporte o no", ha asegurado Wilder.

El boxeador Deontay Wilder Reuters

El consumo de ayahuasca, también conocida como la 'molécula de Dios', ha ido en aumento en los últimos años. La ayahuasca en realidad es la bebida resultado de la combinación de dos plantas: la propia ayahuasca y arbustos como la chacruna. Esta y otras plantas contienen DMT (dimetiltriptamina), una sustancia que provoca importantes alteraciones en la conciencia y potentes alucinaciones en los sujetos que la toman. Tomar estas hojas por separado no provoca ningún efecto en el organismo. Solo a través de la mezcla de ambas plantas se consigue.

Otros casos

Desde el luchador de la UFC Ian McCall al jugador de hockey sobre hielo Riley Cote. Ellos no han ocultado que han probado esta sustancia, así como tampoco el mediático Lamar Odom. El que fuera estrella del baloncesto y de la NBA ha consumido a lo largo de su vida diferentes drogas. También este alucinógeno, el cual le ayudó, según él, para aliviar la ansiedad y los traumas que ha sufrido.

Este capítulo de su vida lo confirmó en la película Lamar Odom Reborn (dirigida por Mike 'Zappy' Zapolin). "Me gustaría que la gente viera que no importa quién seas, no importa cuánta fama o éxito haya tenido -en tu vida- todos somos humanos y tenemos traumas en nuestras vidas y hay ayuda para ti", afirmó un Lamar Odom que encontró en las sustancias psicodélicas un nada habitual salvavidas.

Lamar Odom, durante una rueda de prensa Reuters

De Lamar Odom a Mike Tyson. El mítico boxeador de Brooklyn afirmó que las sustancias psicodélicas le salvaron. Mismo discurso que el ex de la NBA. "Me maté a mí mismo y maté mi ego. Mi vida cambió totalmente", aseguró 'Iron Mike' en declaraciones para ESPN. "Solo duró 15 minutos, pero sus efectos son para siempre. Cuando crees que lo sabes todo pero te das cuenta de que realmente no sabes nada es un gran despertar. Puedes llamarlo crecimiento o intervención divina", agregó después de consumir DMT.

Tras este capítulo, Mike Tyson confirmó que era un hombre nuevo y que quería volver a ser su 'viejo yo': "No quiero ser ese monstruo cuando muera, no quiero que se me recuerde como a ese tipo. El antiguo Tyson era tóxico para mi familia y mi esposa. Mi violencia, mis hábitos con las drogas, mis temerarias aventuras sexuales, mis peleas callejeras... todo eso ha terminado y todavía estoy aquí. Ahora se trata de hacer la mejor vida para mi familia. Me siento agradecido por existir y tener otra vida".

El boxeador estadounidense Mike Tyson, en su vuelta al ring Reuters

Otro de los deportistas que se refugiaron en este tipo de sustancias fue el Kerry Rhodes, ex de la NFL. El que fuera jugador de los New York Nets y de los Arizona Cardinals puso rumbo a Costa Rica para ponerse en las manos del chamán Taita Juanito Guerillmo Chindoy Chindoy. La decisión la tomó para intentar poner fin a la depresión por la que atravesaba a través de la ayahuasca.

Su experiencia la relató en The Guardian: "En realidad no sabía qué estaba haciendo. Cuando te pega, ves prismas y formas y cosas así. Yo pude ver cosas increíbles. Pero me asusté. Me tuve que decir a mí mismo: 'Todo va bien, estás bien, para esto te apuntaste'".

"Una vez me desperté y era un bebé en una cuna. Me veía en primera y en tercera persona. Y estaba llorando, pero nadie venía a abrazarme. Y en un momento, en medio de la alucinación, me di cuenta de que no necesitaba que nadie me abrazara, que podía ponerme el pulgar en la boca y dejar de llorar. Me di cuenta de que no necesito a nadie", relató en el documental The Medicine.

[Más información: Mike Tyson renuncia a los combates de 100 millones de euros por seguir con su negocia de la marihuana]

Sigue los temas que te interesan