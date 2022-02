Alex Botelho, tras su grave accidente de surf en Nazaré: "Tengo pesadillas en las que me ahogo"

El surf es uno de los deportes que siempre deja tras de sí las más bellas imágenes. Pero detrás de una disciplina tan visual, también se esconde los peligros que van intrínsecos en el mar. Esto se aumenta todavía más cuando se habla de las olas gigantes de Nazaré (Portugal).

Muchos son los capítulos oscuros del surf, aunque tal vez uno de los más mediáticos fue el que protagonizó Alex Botelho en el año 2020. Fue en el Nazaré Tou Surfing Challenge donde el surfista portugués tuvo un accidente que le ha dejado graves secuelas.

Botelho ha denunciado a la World Surf League (WSL) por lo que le sucedió en Nazaré, cuna de las olas gigantes. Fue sacado del agua inconsciente y tuvieron que intubarle. Una semana en la UCI y quince días en el hospital. Desde entonces sufre pesadillas y tiene miedo al agua.

El surfista culpa a la WSL de lo que le ha sucedido. Por este motivo, interpuso una denuncia ante el Tribunal de California. En su escrito, el deportista luso señala que se produjeron negligencias graves. Y no solo eso, también acusa de tergiversar información de forma intencionada y, por supuesto, fraudulenta.

El accidente

Era el 11 de febrero de 2020 y Alex Botelho se dispuso a volver a cabalgar las olas gigantes de Nazaré. Nada hizo presagiar el terrible desenlace una vez se metió en el mar. En esta zona, ante la altura y peligrosidad de las olas, una moto remolca a los surfistas, en lugar de que estos braceen hasta ellas. Pues bien, una ola de 6 metros alcanzó al surfista luso y a su compañero Hugo Vau.

Ambos volaron, pero la peor parte se la llevó nuestro protagonista. La cabeza de Alex Botelho impacto con la jet ski y de ahí a vivirse minutos angustiosos para todos. Intentaron rescatarle de inmediato, pero el oleaje impedía llegar hasta donde se encontraba. Fueron las propias olas las que fueron llevando su cuerpo hacia la orilla. Entonces le trasladaron hasta la orilla. Estaba inconsciente. No tenía pulso.

Un minuto tardaron en reanimarle y así fue llevado al hospital. Tuvieron que drenarle los pulmones. Su estado era delicado. Muy delicado. Y mientras todo eso sucedía, la WSL emitió el siguiente escueto comunicado: "Alex Botelho sufrió un incidente muy grave durante el Nazare Tow Surfing Challenge. Fue trasladado de urgencia al hospital y ahora se encuentra estable y consciente. Le deseamos a Alex una rápida y completa recuperación".

Una vez estabilizado, fuera de peligro y ya en casa, Botelho habló con la WSL. Del accidente recordó lo siguiente: "Fue por golpear el trineo muy fuerte con el costado de mi pecho. Creo que eso es lo que perforó o perforó mi pulmón. También me golpeé la cabeza, pero no tan fuerte. Creo que fue más el impacto del pulmón lo que me noqueó".

"Lo siguiente que puedo recordar es escuchar voces en la playa. Luego, cuando abrí los ojos por primera vez, estaba en la ambulancia. Las primeras personas que vi fueron mi novia y Hugo en la puerta. Y recuerdo haber pensado, está bien, estoy vivo", continuó relatando el surfista.

También habló sobre lo vivido en el hospital: "Lo primero que hicieron después de que estuve estable fue escanear mi cerebro en busca de daños, ya que había estado sin oxígeno durante tanto tiempo. El informe oficial del hospital decía que llevaba 10 minutos sin oxígeno. Así que seis minutos en el agua y luego otros cuatro minutos en la playa hasta que empecé a respirar de nuevo. Sin embargo, los escaneos estaban bien y no mostraron daños".

La denuncia

Por aquel entonces, Alex Botelho todavía pensaba en volver a cabalgar las olas: "Quiero volver a surfear olas grandes en Nazaré y en todo el mundo". Sin embargo, la realidad ha sido muy diferente. Sufre secuelas psicológicas que le impiden competir: "Pesadillas en las que me ahogo, trastornos del sueño y del estado de ánimo y miedo a entrar al agua". Esto ha provocado pérdidas de ingresos y de patrocinios.

Por este motivo, el deportista luso busca una compensación económica por parte de la World Surf League. En su denuncia, pone de relieve que antes de competir en Nazaré los profesionales ya pusieron en tela de juicio la seguridad del torneo. Propusieron que se contase con un socorrista y un experto nadador en moto de agua para ir "al rescate y recogida de cualquier surfista herido, inconsciente o en peligro".

En la denuncia también se especifica que "no hubo jet ski de apoyo para cada equipo, no hubo radio para cada spotter, no había tres radios por equipo, no había socorrista a nado, no había los mínimos de water safety que se habían pedido, no había una clara estructura para asignar responsabilidades, no había estrategia para emergencias y no se equipó y entrenó debidamente a los socorristas de la playa".

Ahora será la justicia la que decida si la WSL es culpable por lo que le sucedió a Alex Botelho o no. Lo que está claro es que un gran surfista como es el portugués no puede seguir ejerciendo su profesión por un accidente que, según él, se hubiera podido evitar si se hubiesen llevado a cabo las medidas de seguridad pertinentes.

