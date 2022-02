Los "demonios internos" de Kelly Slater: el número 1 del surf quiere llegar con 50 años a los JJOO de París

Kelly Slater (50 años, Estados Unidos) continuará compitiendo durante esta temporada de 2022. Todo apunta a que será su último año en activo. Al menos eso es lo que ya deja entrever el genio del surf. Él ganó el primer campeonato del curso: el Billabong Pro Pipeline (Oahu, Hawái).

Pese a que se había especulado con su retirada y también con que apenas iba a competir este año, el surfista ha hablado con The Washington Post. En esta entrevista se ha referido a sus demonios internos y también ha deslizado que, aunque se aleje de la gira profesional, podría seguir preparándose hasta los Juegos Olímpicos de París 2024.

Por el momento, el mejor surfista del mundo competirá esta temporada en el World Surf League. Aunque esto se había llegado a poner en duda por su reticencia a vacunarse contra la Covid-19. Como le pasó a Novak Djokovic en el Open de Australia, de no aceptar la vacuna, Kelly Slater se quedaría fuera de varios de los torneos más importantes.

Sin embargo, parece que el veterano campeón estará en Australia. Al menos eso es lo que dejó entrever en unas declaraciones que realizó a Reuters después de ganar en Oahu. Su nivel competitivo ha sido increíble a lo largo de toda su carrera. Tres décadas al más alto nivel para competir en 832 eliminatorias, 56 eventos y, más importante, para ganar once títulos del mundo.

Luces y sombras

Estar durante tantos años en la élite de un deporte significa enfrentarse a mucha presión. A esto lo llama Kelly Slater "demonios internos". Él se convirtió desde el inicio en la imagen más mediática del surf en el mundo. Traspasó fronteras e incluso hizo sus pinitos en la pequeña pantalla en Los Vigilantes de la Playa. Porque si Tom Brady es el hombre perfecto, Kelly Slater no se le queda atrás en cuanto a físico y logros en su disciplina.

Así habla el surfista de cómo empezó todo: "Desde niño descubrí cómo ganar. Tenía un chip y algo así como un complejo de inferioridad. Quería hacer algo de mí mismo. Y así el surf se convirtió en eso que me iba a permitir canalizar mis demonios internos". De saber autogestionarse a convivir con la presión. Tanto en los primeros años como en la actualidad, cuando la nueva generación pisa fuerte.

Kelly Slater, durante el torneo de surf Billabong Pro en Teahupoo (Tahití) Reuters

"Cuando tuve mi última ola en este concurso (Pipeline) y lo terminé, me dije a mí mismo: 'está todo hecho, todo está hecho... he terminado'", desveló Kelly Slater en Reuters. "Hay tal liberación de presión cuando compites a un alto nivel, cuando compites con los chicos que son la próxima generación... y la próxima generación... y la próxima generación... durante años y años", continuó el de Florida.

Amor y odio. Así ha sido la relación de Kelly Slater con el deporte que le llevó hasta el olimpo: "Sé que la vida de muchas personas es mucho más difícil que la mía. Pero esos momentos son tan estimulantes... pero con tanta presión al mismo tiempo... Es difícil contenerlo y procesarlo". Por otro lado, llegó a afirmar que en algún momento de su carrera ha llegado a odiar el surf. Sin embargo, este 'viejo rockero' quiere más.

Siguientes retos

Superada la polémica sobre la vacunación contra la Covid-19, después de decir un escueto y directo. Todo comenzó tras lo sucedido a Novak Djokovic: "Es triste ver que la célebre división entre los 'virtuosos' está vacunada". Si estás vacunado, ¿por qué te preocupa el estado de los demás?... a menos, por supuesto, ¿No te protege?".

Sin embargo, Kelly Slater parece que tras todo lo sucedido ha optado por vacunarse. "Es una pregunta importante, y hay una razón por la que no estoy hablando de eso que es personal. Creo que la privacidad médica es algo real. Pero creo que mi respuesta de que te veré en Australia responde eso". Este "te veré en Australia" solo quiere decir que sí, que se ha vacunado.

Todo para poder luchar por uno de los grandes objetivos que se han puesto ante él: ganar su duodécimo título del mundo. Hace 32 años que se convirtió en profesional y, superada la década de los 50, el estadounidense quiere seguir haciendo historia en el surf y en el deporte.

El surfista Kelly Slater, en un acto promocional en Manly Beach en Sídney Reuters

Kelly Slater se convirtió en el campeón del mundo de surf más joven de la historia. En 1992, con tan solo 20 años, logró coronarse como el rey de las olas. Ya en 2011, pasó a ser el campeón mundial más mayor de todos los tiempos al imponerse con 39 años. Con 50, sigue dando 'guerra'. En varias ocasiones ha sobrevolado la amenaza de la retirada. Pero ha seguido adelante. Y, una vez más, continuará peleando.

"Estoy planeando surfear el resto de la gira", ha asegurado Slater. Lo que no ha querido es hablar del título número 12: "Sabes, no estoy pensando en 12. Quiero decir, que está en el fondo de mi mente. Si obtengo un par de buenos resultados más, entonces sí, entonces estaré entre los cinco primeros y me ocuparé de ese desafío cuando llegué ahí. Si es que llego tan lejos...".

En The Washington Post ha asegurado que sabe "lo que se necesita para ganar". Pero también que está "satisfecho" con lo que ha hecho hasta ahora: "Creo que es fácil confundir continuar con no tener satisfacción. Si nunca volviera a participar en otro concurso en este momento, estaría más que satisfecho con lo que he hecho".

"Y estoy contento con todo eso... Sabes, siempre va a haber otro desafío si lo quieres. No significa que no esté satisfecho con lo que he hecho", ha agregado. Ese desafío apunta el medio estadounidense que pueden ser los Juegos Olímpicos de París 2024. Se perdió la cita de Tokio 2020 y le gustaría cerrar su carrera con su primera participación olímpica. Aunque, para representar a Estados Unidos, debería formar parte de la gira. Y eso sería alargar su carrera dos años más. Otra opción es competir bajo la bandera de otro país.

