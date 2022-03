Ilia Topuria se lía a golpes con Paddy Pimblett antes del evento en Londres de la UFC

Este fin de semana, Londres se convierte en la capital de la Ultimate Fighting Championship (UFC). Pero antes, ya se ha producido una pequeña pelea entre dos luchadores. Una trifulca que ha protagonizado el hispano-georgiano Ilia Topuria con el inglés Paddy Pimblett.

El de Liverpool llevaba un tiempo queriendo ganar protagonismo a costa de Ilia Topuria. Y parece que el 'Matador' español de la UFC ya había advertido de que algo así podría pasar cuando se viesen las caras. Pues sí, ambos se cruzaron y las chispas saltaron entre los dos luchadores del peso ligero.

Topuria dio cuenta de ello con un vídeo que ha publicado en sus diferentes perfiles de las redes sociales, junto al siguiente texto: "¡Te lo advertí! ¡Esto es lo que pasa cuando me faltas el respeto a mí y a mi país! Me viste y quisiste saludarme porque te cagas en los pantalones… y deberías agradecer a mi equipo porque si no fuera porque me separaron, te hubiera cortado la cabeza. ¡Esto no es Twitter, esto es la vida real!".

En el vídeo se puede ver a Pimblett arrojando una botella, aparentemente de desinfectante, a la cabeza del 'Matador. A partir de ahí comenzó un intercambio de golpes, hasta que el equipo de Topuria separó al hispano-georgiano. Aunque Paddy también se ha hecho eco de lo sucedido en sus redes.

"Publica el vídeo si tienes la grabación. Vamos a mostrarle al mundo cómo viniste a por mí y yo aguantaba en pie contra seis de vosotros y tú lanzando golpes que esquivé y cómo te rebotó un gel de manos en tu cabeza, pequeño gusano", escribió el luchador inglés después de hacerse público el vídeo de su trifulca.

Mientras Ilia Topuria se verá las caras en el octágono con Jai Herbert, en su entrada a la categoría del peso ligera; Paddy Pimblett se enfrentará a Kazula Vargas en el evento de este sábado 19 de marco en Londres. Por el momento, la UFC no ha emitido ningún comunicado por lo sucedido.

