Griezmann: "Queríamos demostrar que podemos jugar este tipo de partidos, es un orgullo estar aquí"

Antoine Griezmann fue uno de los grandes protagonistas de la victoria del Atlético de Madrid en Old Trafford. El delantero francés no marcó, pero sí fue clave en el gol de los rojiblancos y también en las labores defensivas. Una solidaridad en todas las líneas. Desde el ataque hasta atrás.

El Atlético dejó fuera al Manchester United de Cristiano Ronaldo. Eso es algo que ha puesto de relieve Griezmann: "Lo más importante son las sensaciones. Se vio un Atleti muy fuerte, un equipo muy sólido. Queríamos demostrar que podemos jugar estos partidos y es un orgullo estar aquí".

El internacional galo ha destacado que se está sintiendo cada vez mejor, "sin miedo". Y no solo él, sino todo el equipo: "Hicimos mucho trabajo defensivamente para no encajar gol y Jan tuvo 2-3 que paró muy bien y es el camino a seguir". Por el momento, ha afirmado que deben mantener "los pies en el suelo".

Primer análisis del partido

"Ahora sale el equipo a salud y es un plus para nosotros cuando jugamos fuera de casa y hoy se ha visto otra vez".

Situación personal

"Ya contra el Betis me sentí muy bien, sin miedo. En Cádiz no hice un gran partido y tenía ganas de demostrar que estaba aquí para ayudar al equipo. Hicimos mucho trabajo defensivamente para no encajar gol y Jan tuvo 2-3 que paró muy bien y es el camino a seguir".

Sensaciones del vestuario

"Lo más importante son las sensaciones. Se vio un Atleti muy fuerte, un equipo muy sólido. Queríamos demostrar que podemos jugar estos partidos y es un orgullo estar aquí".

Relación con los compañeros

"Me lesioné y he estado fuera bastante tiempo, pero con Joao, Ángel, Luis o Cunha nos entendemos bien fuera del campo y eso se ve también dentro. Da igual a quien le toque que lo hace muy bien para el equipo".

Pase a los cuartos de final

"Vamos a ir poco a poco. Ahora a disfrutar de esta noche. Hay un partido importantísimo el sábado y luego ya podemos soñar. Los pies en el suelo".

