Courtois y el camino a su cuarto Zamora: la batalla por ser el mejor portero de la historia de La Liga

Es una constante prácticamente desde que llegó al Real Madrid: Thibaut Courtois es uno de los mejores jugadores partido tras partido. Este lunes sumó otra portería a cero que deja su carrera personal por un nuevo Zamora más que encarrilada. A falta de 10 partidos, el belga tiene un coeficiente de 0,75, muy lejos de los 1,14 de David Soria y Dituro. Solo ha recibido 21 goles, por los 32 de sus perseguidores. Otra increíble campaña para un portero de leyenda.

En la última Liga del Real Madrid ya levantó este premio. El internacional dejó en 18 ocasiones su portería imbatida para ganar su tercer trofeo tras los de las temporadas 2012/2013 y 2013/2014, cuando defendía los colores del Atlético de Madrid. La batalla con el actual portero rojiblanco, Jan Oblak, por pasar a la historia como el mejor guardameta de la historia del torneo sigue abierta. El esloveno suma cinco trofeos tras el de la temporada pasada, mientras que el belga se acerca al cuarto.

Las últimas cinco porterías a cero que ha sumado esta temporada el guardameta han llevado en un lapso de tiempo de siete partidos. Solo Kylian Mbappé ha sido capaz de batir al meta del Real Madrid. La escena se repite cada vez con más frecuencia: Thibaut Courtois deja, al menos, una o dos paradas clave por partido, el Madrid gana y, al terminar, el belga recuerda ante los micrófonos su influencia en el resultado. Este lunes no habló, ya que no sufrió tanto, pero eso no le exime de ser fundamental.

Que Thibaut Courtois es uno de los mejores porteros del mundo del fútbol es un hecho por mucho que la revista FourFourTwo no le haya incluido entre la lista de 10 que ha publicado esta semana. El rendimiento que lleva demostrando las últimas temporadas acapara elogios semana tras semana. El portero belga es uno de los grandes culpables de que el Real Madrid sobreviviera a la eliminatoria de Champions League contra el PSG. Los números sostienen su candidatura de ser el gran guante.

El feo de FourFourTwo

¿Quiénes son los diez porteros que se colocan por delante de Courtois? Jan Oblak (Atlético de Madrid), Bounou (Sevilla), Unai Simón (Athletic), José Sá (Wolves), Aaron Ramsdale (Arsenal), Alisson (Liverpool), Ederson (Manchester City), Manuel Neuer (Bayern Múnich), David de Gea (Manchester United) y, el número 1 de este polémico ranking, Édouard Mendy (Chelsea). Este último fue el ganador del The Best para el que tampoco estuvo nominado Thibaut.

Carlo Ancelotti lo tiene claro. "Tonterías. Para mí es el mejor del mundo. Pero para mí también es Carvajal el mejor lateral derecho del mundo y Ferland Mendy el mejor lateral izquierdo del mundo. Si no crees que Courtois está entre los mejores diez porteros del mundo, es mejor que rompas tu carné de periodista o de entrenador", explicó en la rueda de prensa de este domingo. La mayor parte del mundo del fútbol piensa de la misma manera.

