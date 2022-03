Conor McGregor toma una importante decisión sobre su vuelta a la UFC

Conor McGregor no volverá a pelear en la categoría del peso ligero de la Ultimate Fighting Championship (UFC). A partir de ahora, pasará a pelear en la división del wélter de manera continuada. Aunque esto no sucederá, como mínimo, hasta el próximo verano.

Así lo ha confesado el propio luchador irlandés a falta de tan solo unos meses para su regreso al octágono. 'The Notorius' se siente cómodo en el peso de las 170 libras. Considera así que bajar a las 155 ya es algo antinatural para él después de su lesión, rehabilitación y puesta a punto.

En The Mac Life, McGregor reconoció el siguiente paso en su carrera: "Se trata de averiguar en qué peso pelearé ahora; sabes que realmente no me veo volviendo a las 155 (libras) nuevamente. Quiero decir, estoy comiendo, estoy levantando pesas, estoy entrenando y no estoy recortando calorías. Así que ya sabes, este es mi estado natural. Puedo ser aún más grande, ya sabes lo que estoy diciendo".

"Puede que pese solo 170 (libras), no quiero subir demasiado por encima de las 170… Siempre me lo he pasado muy bien cuando he tenido un campamento completo en 170 con la preparación correcta, la revancha Nate Diaz, y la pelea de 'Cowboy' (Donald Cerrone) en particular", agregó el irlandés.

Una pelea en mente

El plan de pelear en el wélter y decir adiós, de manera definitiva, al peso ligero supone que Conor McGregor ya no tendría su ansiado cara a cara con Dustin Poirier. Pero eso no significa que tenga posibles rivales en mente. El primero del que ha hablado es Kamaru Usman.

El luchador nigeriano es no solo el líder de la categoría del peso wélter, sino también de la clasificación general de libra por libra. "Creo que será contra Usman por el cinturón welter. Es lo que miro de momento. Llegue a un cuadro ligero, pero estoy más grande ahora. Grande, fuerte y saludable. Tengo buenas energías. Volviendo después de una lesión horrible y no quiero agotarme. No hay necesidad de agotarse", dijo McGregor.

Además, 'The Notorius' ya se encargó de desafiar públicamente a Kamaru Usman: "Me siento seguro frente Usman, un peleador ortodoxo y descuidado que no tiene finalizaciones. ¿Qué va a hacer? Dónde está el peligro? No veo ningún peligro en el". Por el momento, el africano no ha respondido. Aunque la mayor parte de expertos no ven que Conor McGregor tenga ninguna posibilidad ante él.

Antes y después

El cambio de categoría del irlandés marcará un antes y un después en la UFC. A la empresa presidida por Dana White siguen llegando y destacando jóvenes promesas como el hispano-georgiano Ilia Topuria. Por la figura del 'Matador' apunta a pasar el siguiente dueño del cinturón de campeón.

En cuanto a Conor McGregor, el de Dublín aún no ha firmado su renovación con la UFC. Por el momento, tiene dos peleas más por delante y habrá que esperar a ver cómo se desarrollan ambas. En los últimos meses ha ido dando a entender que su gran objetivo es pelear por el cinturón.

Para ello se lleva preparando a conciencia desde hace ya unos meses. Sin Conor McGregor, el ligero pierde algo de ese encanto. Sobre todo para los más románticos. Aunque también es un buen movimiento estratégico para todas las partes. El irlandés se siente más cómodo en el peso wélter y esta categoría gana impacto mediático. Todos ganan.

