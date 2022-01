Los motivos de Tom Brady para la retirada: Gisele Bündchen, la familia y lo que nunca quiso vivir

En Estados Unidos continúan jugando al gato y al ratón con el futuro de Tom Brady. ESPN confirmaba su retirada para que después desde Bleacher Report desmintiesen la noticia. Después serían el padre y el agente del quarterback los que afirmaron que todavía no había una decisión definitiva. No será hasta después de la Super Bowl cuando el mejor de todos los tiempos hable sobre su adiós.

Tom Brady no quiere entrometerse en el final de temporada. Sabe que ahora parte de las miradas están puestas sobre él y, precisamente, por esto no quiere dar más bombo al asunto. Prefiere mantenerse en un segundo plano y que siga el espectáculo. Aunque en las últimas fechas ha ido dejando migas de pan por el camino. Declaraciones que hacen pensar en la retirada.

Él mismo ya dijo que no quería una 'temporada de despedida'. Su familia, el otro motivo de peso para dar un paso a un lado. Decir adiós en lo más alto era el final soñado. Pero los Tampa Bay Buccaneers cayeron eliminados en las semifinales de conferencia ante Los Angeles Rams. Un auténtico jarro de agua fría para el vigente campeón y para un Tom Brady que soñaba con su octavo anillo de la NFL.

Las razones de Brady

La derrota ante los Rams entraba dentro de las posibilidades. Los Buccaneers no se encontraban entre los favoritos para quedar campeones. Los pronósticos se cumplieron y Tom Brady, Rob Gronkowski y compañía se quedaron sin defender el título el próximo 6 de febrero. Precisamente, tanto sobre el quarterback como con 'Gronk' sobrevuelan los cánticos de despedida.

El principal motivo de Tom Brady para dar un paso a un lado es su familia. Junto a Gisele Bündchen forma uno de los matrimonios más mediáticos y consolidados del mundo. Él, la gran estrella del fútbol americano. Ella, la top model brasileña que rompió todos los registros. Ambos tienen dos hijos en común, además del hijo que aportó el jugador de una anterior relación.

El romántico beso entre Gisele Bündchen y Tom Brady en la última Super Bowl Gtres

Desde que surgieron los rumores sobre su retirada, el mítico '12' no ha querido confirmarlo, pero sí que ha hablado de su familia: "La mejor parte es que el fútbol americano es muy importante en mi vida, significa mucho, me interesa mucho lo que intentamos lograr como equipo y me preocupan mis compañeros. La diferencia más grande es que ahora tengo hijos y estoy muy interesado en ellos. Ellos son mi mayor apoyo. Mi esposa es mi mayor apoyo. Le duele ver que me golpean. Merece tener un esposo y mis hijos merecen tener un papá".

"Pasaré tiempo con ellos y les daré lo que necesitan porque ellos me han dado lo que necesito los últimos seis meses para hacer lo que amo. Lo dije hace un par de años, las relaciones lo son todo. No siempre se trata de lo que quiero. Se trata de lo que la familia quiere. Pasaré mucho tiempo con ellos y descifraré qué sigue", afirmó el deportista en el pódcast Let's go! de Jim Gray.

A sus 44 años, Tom Brady quiere pasar más tiempo con su familia. Gisele Bündchen y sus hijos no dudaron a la hora de hacer la maleta y mudarse a Florida junto a él. Ahora, el quarterback de los Buccaneers cree que puede haber llegado el momento de pasar más tiempo junto a los suyos. Aunque hay otra razón por la que la balanza se inclina del lado de la retirada.

Tom Brady, en un partido de los Tampa Bay Buccaneers en la temporada 2021/2022 Reuters

El veterano jugador no quiere una 'temporada de despedida'. Como ha pasado el último año en MotoGP con Valentino Rossi o en la Fórmula 1 con Kimi Räikkönen, Tom Brady no está por la labor de jugar un año más y que esto se vea como su particular 'The Last Dance'. Le hubiese gustado acabar con una nueva victoria en la Super Bowl, pero, por ahora, parece que está más cerca de confirmarse su retirada que de que llegue la buena noticia de su continuidad.

Hasta la Super Bowl

Los días pasan y siguen las teorías sobre qué hará Brady. La noticia de ESPN cayó como una bomba, pero tanto su padre como su representante se encargaron de desmentirlo. "Tommy no ha tomado una decisión final y cualquier otra persona que diga lo contrario está totalmente equivocada", ha explicado su padre. Una línea con la que continuó su agente.

"Entiendo la especulación en torno al futuro de Tom. Sin entrar en la veracidad o no de lo que se ha dicho, él será el único que expresará sus planes con total fiabilidad. Conoce la realidad del negocio del fútbol y la planificación de calendarios, así que lo hará pronto", ha asegurado Don Yee en las últimas horas. Así las cosas, ha sido su agente el que ha dado con la clave.

Tom Brady conoce "la planificación de calendarios". Es por esto por lo que no será hasta después de la Super Bowl LVI cuando él tome la palabra para anunciar su decisión definitiva. No quiere quitar protagonismo a la recta final de la temporada de la NFL. El show debe continuar. Después... después habrá que rendir honores al único GOAT o poder disfrutarle, al menos un año más. Él ya dijo que quería seguir jugando hasta los 45...

[Más información - Tom Brady: "Cada vez que termine una temporada va a haber interés en mi futuro, pero..."]

Sigue los temas que te interesan