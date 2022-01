Rob Gronkowski y Tom Brady: una decisión clave para el futuro de la NFL

La NFL se presenta ante un final de temporada en el que el foco está más puesto fuera del campo que dentro. Y todo después de que los Tampa Bay Buccaneers quedasen eliminados en las semifinales de conferencia. Desde entonces, se habla tanto de la posible retirada de Tom Brady como de la de Rob Gronkowski.

Lejos de tranquilizar a los aficionados, ninguno confirma o desmiente que se vaya a retirar. Una increíble página en la historia del fútbol americano puede cerrarse. Tom Brady es considerado como el mejor jugador de todos los tiempos. Incluso muchos creen que es el verdadero y auténtico GOAT.

Él decidió cambiar los New England Patriots, donde conquistó en seis ocasiones la Super Bowl, por los Tampa Bay Buccaneers. Para esta nueva aventura, tiró de teléfono y llamó a Rob Gronkowski. Su fiel escudero aceptó el desafío. Solo puso una condición para ir a Florida: ganar un nuevo anillo.

Rob Gronkowski y Tom Brady, tras ganar la Super Bowl con los Tampa Bay Buccaneers REUTERS

Dicho y hecho. El pasado año 2021, los Tampa Bay Buccaneers ganaron la Super Bowl ante los Kansas City Chiefs. Tanto el mediático quarterback como Rob Gronkowski decidieron seguir. El tight end firmó por una temporada más. Un nuevo anillo era el objetivo, pero los bucaneros cayeron en las semifinales de conferencia frente a Los Angeles Rams.

Las dudas del futuro

Esta derrota en las semifinales de conferencia ha provocado que se hable de la posible retirada definitiva tanto de Tom Brady como de Rob Gronkowski. Ambos han sido preguntados por su futuro y ninguno ha confirmado su continuidad un año más. Nada más acabar el encuentro frente a los Rams, el '12' de los Buccaneers dejó todo en el aire: "No he pensado mucho en mi futuro. Así que lo tomaremos día a día y veremos dónde estamos. Esa es mi mentalidad siempre".

Tom Brady, en el Tampa Bay Buccaneers - Los Angeles Rams de la NFL en la temporada 2021/2022 Reuters

Con unos días de diferencia respecto a la derrota, el quarterback se manifestó esta vez en Instagram: "Entiendo que en esta etapa de mi carrera va a haber interés en mi futuro cada vez que termine una temporada, pero esta semana, todo lo que tengo en mente es la gratitud que tengo por este equipo y la afición que nos ha apoyado a todos este año tan largo".

Ya en el pódcast Let's go! de Jim Gray, Tom Brady habló del 'factor familia': "Pasaré tiempo con ellos y les daré lo que necesitan porque ellos me han dado lo que necesito los últimos seis meses para hacer lo que amo. Lo dije hace un par de años, las relaciones lo son todo. No siempre se trata de lo que quiero. Se trata de lo que la familia quiere. Pasaré mucho tiempo con ellos y descifraré qué sigue".

Si Tom Brady no lo tiene claro, Rob Gronkowski tampoco. El tight end ha atravesado por una temporada complicada. Hasta cinco partidos se perdió por una lesión en las costillas y un pulmón perforado. "No tengo una lesión que me moleste constantemente. Solo las molestias típicas tras cada partido. Es una bendición finalizar el año sano. Más allá de las dolencias por moretones o golpes, son pasajeras. Así que buscaré sanar en algunas semanas para saber que pasará", dijo sobre su futuro.

Rob Gronkowski, en un partido de los Tampa Bay Buccaneers en la temporada 2021/2022 Reuters

El ganador de cuatro anillos de la NFL, tres con los Patriots y uno con los Buccaneers, meditará su futuro dependiendo de su estado de salud. 'Gronk' ha demostrado a lo largo de su carrera que es un ganador nato. Si volvió a jugar y aceptó jugar con Brady en Tampa fue para ganar una nueva Super Bowl. Las próximas semanas serán claves. ¿Seguirán los dos? ¿Tan solo uno? ¿Ninguno? Preguntas todavía sin respuesta. Pero preguntas que cuando se resuelvan pueden marcar un antes y un después en el fútbol americano.

