Tom Brady: "Cada vez que termine una temporada va a haber interés en mi futuro, pero..."

Tom Brady se quedó sin opción de ganar su octava Super Bowl. Los Tampa Bay Buccaneers perdieron, aunque con honor, ante Los Angeles Rams en las semifinales de conferencia. Un golpe para el mejor quarterback de la historia del fútbol americano. Y un golpe por el que se especula con una posible retirada del mito.

El jugador de 22 años ni confirma ni desmiente que se vaya a retirar. Habló después de perder ante los Rams y ha vuelto a hacerlo en su perfil de Instagram: "Entiendo que en esta etapa de mi carrera va a haber interés en mi futuro cada vez que termine una temporada, pero esta semana, todo lo que tengo en mente es la gratitud que tengo por este equipo y la afición que nos ha apoyado a todos este año tan largo".

"Este año ha sido increíblemente gratificante personal y profesionalmente y agradezco a todos los que trabajaron duro para ayudar a nuestro equipo a lograr tanto", ha continuado escribiendo Tom Brady a sus seguidores. "Siempre quiero ganar. Creo que eso es bastante evidente ahora, pero eso no significa que relacione perder con fallar, especialmente cuando sales a pelear como lo hicimos nosotros...", ha seguido.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Tom Brady (@tombrady)

"Hay mucho que apreciar en una temporada como esta cuando estamos rodeados por un equipo que cree en los demás y juegas para las personas que están a ambos lados. Os ahorraré la cita de 'Man in the Arena', pero ese sentimiento es algo que os prometo que nunca daré por sentado. A todos los que fueron parte de esto este año, gracias. ¡Los amo a todos!", ha concluido Tom Brady.

El último baile

Haciendo referencia al famoso The Last Dance de Michael Jordan, todavía no se sabe si está habrá sido la última temporada del quarterback en la NFL. Pero en su decisión tendrá mucho que ver su familia. Así se lo ha reconocido recientemente a Jim Gray en su pódcast Let's go!.

"La mejor parte es que el fútbol americano es muy importante en mi vida, significa mucho, me interesa mucho lo que intentamos lograr como equipo y me preocupan mis compañeros. La diferencia más grande es que ahora tengo hijos y estoy muy interesado en ellos. Ellos son mi mayor apoyo. Mi esposa es mi mayor apoyo. Le duele ver que me golpean. Merece tener un esposo y mis hijos merecen tener un papá", apuntó el '12' de los Buccaneers.

"Pasaré tiempo con ellos y les daré lo que necesitan porque ellos me han dado lo que necesito los últimos seis meses para hacer lo que amo. Lo dije hace un par de años, las relaciones lo son todo. No siempre se trata de lo que quiero. Se trata de lo que la familia quiere. Pasaré mucho tiempo con ellos y descifraré qué sigue", sentenció Brady.

[Más información - Deportistas a dieta: Messi y su hamburguesa y otras leyendas que se 'pasaron' a la comida rápida]

Sigue los temas que te interesan