Los jugadores de la NFL se calientan con viagra: el polémico consumo que pone en peligro su salud

La Real Academia Española (RAE) define a la viagra como el "medicamento utilizado para el tratamiento de la disfunción eréctil masculina". Una sustancia que se volvió de lo más popular cuando salió al mercado y que ahora se convierte en el centro de una polémica más en la NFL, la liga de fútbol americano que va camino de una nueva Super Bowl.

Este último lío que circula alrededor de la NFL surge después de las declaraciones de Bart Scott en el programa Get Up de ESPN. El que fuera linebacker interior de Baltimore Ravens ha revelado que él solía tomar viagra cuando estaba en activo. Y no por un problema de disfunción eréctil, sino para combatir las bajas temperaturas dentro del campo.

Todo comenzó en el citado programa de televisión cuando Bart Scott le soltó el siguiente consejo a Josh Allen, el actual quarterback de los Buffalo Bills. "Toma algo de Viagra antes del partido, chico. Eso hará que mejore la circulación. Muchos jugadores de la NFL, al menos en mi época, tomaban Viagra para que fluya mejor la sangre", le espetó el ex de los Baltimore Ravens. Esta frase llegó después de que el joven jugador asegurase que le costaba competir durante el mes de enero por las olas de frío.

"Será un reto. No es divertido ser golpeado en el frío ni atrapar pases en el frío. Desgasta más con el transcurso del partido. Intentamos acostumbrarnos a eso. Es más una barrera mental que física. Tenemos que hacer lo mejor que no nos afecten los elementos. Para mí, lo más importante es que no sé por qué, pero tengo mala circulación en mis pies, mis dedos se congelan, no los siento. Necesito mantenerlos calientes y secos lo más que se pueda", dijo el quarterback en rueda de prensa la pasada semana.

Fue así como Bart Scott le dijo que lo mejor para combatir la sensación por la nieve y las bajas temperaturas es consumir la famosa pastilla azul. "Viagra fue primero un medicamento para el corazón, ¿verdad? Por lo tanto, aumenta la circulación, lo que asegura que llegue a los pies", continuó argumentando el exjugador de la NFL de 41 años.

A tenor de estas palabras, la NFL tomó cartas en el asunto. Así la liga norteamericana de fútbol americano realizó unas declaraciones para el portal TMZ Sports sobre este tema, advirtiendo del consumo de viagra: "Viagra o Revatio, que contienen sildenafil como ingrediente activo, solo deben usarse en las indicaciones aprobadas y siempre bajo la supervisión de un médico".

En otro tipo de fútbol, el que en Estados Unidos conocen como fútbol europeo, en otros países como soccer y mundialmente conocido como deporte rey, también se ha utilizado viagra para algo que en nada tiene que ver para lo que fue creada la pastilla azul.

Algunos clubes de fútbol en Sudamérica usan viagra para combatir los efectos del mal de altura. En ocasiones, en diferentes ubicaciones se debe jugar a más de 2000 metros de altura. Bolivia, Ecuador o Perú son algunos de ellos. Así, los equipos darían a sus jugadoras la famosa pastilla junto a cafeína para evitar este conocido mal.

