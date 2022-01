Antonio Brown se arrepiente de su arrebato contra Tom Brady los Tampa Bay Buccaneers

Uno de los capítulos más polémicos de la actual temporada de la NFL se vivió en el partido de los Tampa Bay Buccaneers frente New York Jets. El protagonista, un Antonio Brown que acabó fuera del actual campeón de la liga de fútbol americano y que ahora parece entonar el 'mea culpa'.

En mitad del partido, mientras Tom Brady reunía a sus compañeros para una jugada, Antonio Brown dejó una insólita escena al salir corriendo del campo con el torso desnudo mientras tiraba sus hombreras hacia el banquillo y su guante y su camiseta a las gradas.

Hizo la señal de perdón a la grada, pero el desenlace a su historia ya estaba escrito. Precisamente, llegó gracias a Tom Brady a los Buccaneers y después de ganar un anillo con la franquicia de Florida, dice adiós poco antes de que empiecen los playoffs de la NFL camino a una nueva Super Bowl.

Tampa Bay Buccaneers decidió cortarle y ahora se encuentra sin equipo. Pero, además, su futuro se complica, ya que podría tener dificultades para firmar un nuevo contrato con otra franquicia. Sea por esto o no, en declaraciones para TMZ, Antonio Brown ha reconocido que se confundió: "Probablemente no fue necesario ni profesional".

Ataque contra Brady

Antes de esto, Antonio Brown cargó contra Tom Brady. Una vez se conoció que debería pasar por quirófano por la lesión en su tobillo que provocó, finalmente, su salida de los Buccaneers: "Brady es el gerente general. Es el tipo con el que mi agente firmó el contrato, es el intermediario y el político. Hablé con Tom y él sabe que no voy a jugar. Para mí, un amigo es alguien que te respalda. No todo el mundo en los deportes va a ser tu amigo. Tom Brady es mi amigo. ¿Por qué? Porque soy un buen jugador. Brady no puede hacer una mierda solo. Pero ustedes van a hacer que parezca que él es solo un tipo heroico. Él me necesita para jugar al fútbol. La gente tiene diferentes significados de lo que es la amistad".

"No se puede esperar que nadie sea amigo suyo en el negocio del fútbol. En el negocio del fútbol, nuestro negocio está ganando. A Brady y a mí nos gusta ganar. Tenemos eso en común. Eso es lo que me hace querer estar cerca de él, nos hace estar juntos, nos hace geniales. Estoy aquí obteniendo contratos de prueba, dices que eres mi amigo, no debería estar jugando en ese tipo de trato cuando vine aquí y ganamos un Super Bowl", dijo en el programa Full Send Podcast.

Antonio Brown, en un partido de los Tampa Bay Buccaneers Reuters

"Imagina al tipo que crees que te respalda, con quien viajaste aquí para hacer una misión, y ellos conocen tu situación, y tú llegas allí y estás luchando con ellos, luego te dice eso porque no puedes ir a la guerra con ellos, ¿te dice que te vayas de ahí? Soy un macho alfa. Si discriminas mi imagen pública y mi nombre, en ese punto que te jodas también profesionalmente", sentenció el receptor de 33 años.

